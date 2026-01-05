Voluntarios de Wasatch Back apoyan un siglo de investigación en el Conteo Anual de Aves de Navidad

“Dios mío, cuenta, Steve”, dijo Louise Brown mientras una bandada de aproximadamente 75 gansos de Canadá sobrevolaba los North Fields en el condado de Wasatch, graznando ruidosamente.

Louise y Steve Brown participaron el sábado en el Conteo Nacional de Aves de Navidad en el área de Heber.

El conteo es un censo anual de aves realizado por ciudadanos científicos y dirigido por la Sociedad Nacional Audubon. Del 14 de diciembre al 5 de enero, observadores de aves de todo el mundo eligen un día para contar aves en su área local, registrando además la temperatura, el clima, la profundidad de la nieve, el viento y la nubosidad.

Louise Brown explicó que el Laboratorio de Ornitología de Cornell utiliza estos datos para estudiar las tendencias en los patrones de migración y la salud de las diferentes especies. Las cifras se incluyen en cientos de análisis, publicaciones revisadas por expertos e informes gubernamentales.

“Si no ves a un ave determinada durante cinco años, ellos se preguntan: ‘¿qué está pasando aquí?’. Entonces pueden analizar los datos y ver qué creen que podría estar influyendo en eso”, comentó. “Por supuesto, la pérdida de hábitat es la mayor amenaza para la vida silvestre y las aves”.

El condado de Wasatch se unió al esfuerzo nacional en 2011 y los Brown han participado cada año desde entonces.

La pareja de Kamas Valley comenzó a trabajar como voluntarios para los parques estatales y se interesó en la observación de aves después de jubilarse. Veinticinco años después, su pasión por este pasatiempo sigue siendo fuerte.

Cada área de conteo tiene un radio de 15 millas. El grupo de los Brown estuvo a cargo de rastrear aves en el norte y sur de Heber el sábado. Mientras que algunas áreas de conteo se recorren a pie, otras se realizan desde vehículos.

Heber es más urbano, por lo que los Brown avanzaron lentamente en auto, deteniéndose cada vez que avistaban un ave.

“Sospecho que la mayoría de estos pájaros negros que vemos volando en grandes bandadas son estorninos pintos, y son aves no nativas, al igual que las tórtolas turcas, de las cuales vemos muchas”, dijo Louise Brown. “La razón por la que preocupan las aves no nativas es porque compiten con las nativas por el alimento y el hábitat”.

Kristine Weller / KPCW Una bandada de estorninos se posa en un árbol durante el Conteo de Aves de Navidad en el condado de Wasatch.

A veces, lo que parece ser un ave resulta ser estiércol en el pasto o un tocón. Pero, en ocasiones, descubren algo emocionante.

Si alguna vez no están seguros —como cuando Steve Brown insistió en que veía algo en los árboles lejanos— los Brown sacan un telescopio de detección. Este telescopio de alta potencia permite observar mayores detalles visuales.

Y, efectivamente, Steve Brown divisó un gavilán de Cooper. Este halcón de tamaño mediano es un residente permanente en Utah y se puede identificar por su cola larga, postura erguida y espalda de color gris azulado.

“Tres de nosotros seguíamos diciendo: ‘son restos de ramas, son restos de ramas’, y Steve decía: ‘No, es un pájaro’”, comentó Louise Brown. “Steve es muy bueno detectándolos”.

Louise Brown comentó que la mejor parte del conteo de aves es compartir su pasión y lograr que la próxima generación se interese.

"Esa es mi parte más emocionante: encontrar a algún joven que nunca ha hecho esto y que dice: 'Bueno, eso es una tontería. ¿Por qué hacen esto?', hasta que ven algo realmente genial y entonces quedan enganchados", afirmó.

Dijo que, a partir de ese momento, se convierten en defensores de las aves y otros animales silvestres, y dan continuidad al conteo.

Lydia Jackson fue una de esas personas en el conteo. Es estudiante de biología en la Universidad Brigham Young y, aunque ya había salido a observar aves por diversión antes, nunca había asistido a un conteo oficial.

"Estoy emocionada por conocer un poco más a las especies endémicas y por ir a ver aves con un grupo de gente genial", comentó. "Participar en proyectos de ciencia ciudadana es realmente divertido y profundamente gratificante".

Jackson estaba muy entusiasmada por avistar un cernícalo americano, el halcón más pequeño, posado en un cable telefónico. El grupo observó cientos de aves a lo largo del día, contabilizando carpinteros vellosos (Downy woodpeckers), urracas, palomas y diversos tipos de patos.

Jackson también enfatizó la importancia de estos proyectos. Dijo que los datos recopilados cada año son sumamente valiosos, ya que muestran tendencias poblacionales y cómo el cambio climático y otros fenómenos afectan a las especies.

Los resultados del Conteo de Aves de Navidad de este año estarán disponibles en el sitio web de Audubon .

Artículo traducido por Connor Hollison