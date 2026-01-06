El Alguacil del Condado de Summit nombra a un nuevo jefe adjunto

Jon “Bubba” Evans creció en Park City y ha pasado los últimos 17 años en la Oficina del Alguacil del Condado de Summit. La alguacil Kacey Bates afirma que sus profundas raíces y su largo servicio lo convierten en un rostro familiar en toda la comunidad.

“Él creció en Park City y, básicamente, si vamos juntos a cualquier lugar de Park City, no hay mucha gente que no conozca a Jon Evans, alias ‘Bubba’”, dijo Bates el lunes en el programa "Local News Hour" de KPCW. “Así que, cuando hablamos de la visión para la oficina del alguacil, él y yo hemos trabajado juntos mucho tiempo y compartimos la misma visión”.

Bates trabajó estrechamente con Evans cuando ella se desempeñaba como comandante de la cárcel y él era su sargento administrativo. Ella afirma que quería a alguien en quien confiara a su lado.

“Es un gran líder”, añadió. “Toma excelentes decisiones. Es consistente, lidera con el ejemplo y es muy respetado, no solo dentro de la oficina del alguacil, sino también en la comunidad. Por eso, fue una elección fácil para mí como jefe adjunto y no veo la hora de servir junto a él”.

El cargo de jefe adjunto es una posición designada, elegida exclusivamente por el alguacil. Bates explica que el rol es crítico, ya que a menudo actúa como el jefe operativo del departamento.

“Él es la persona a la que llaman a las tres de la mañana. Él es quien toma las decisiones y me las comunica”, comentó. “Debes tener una confianza absoluta en que esa persona hará lo correcto y tomará decisiones en tu nombre”.

Evans dijo sentirse honrado por el nombramiento.

“He sido residente del condado de Summit toda mi vida”, dijo Evans. “Crecí aquí. He estado en la oficina del alguacil mucho tiempo y esta visión que comparto es la misma que la de Kacey. Estamos muy orientados a la comunidad. Ambos fuimos criados en esta comunidad y creo que ambos queremos retribuir a la comunidad que nos ayudó y nos vio crecer; es simplemente un paso en la dirección correcta para ambos”.

Bajo una nueva reorganización, la oficina del alguacil incluye ahora a dos capitanes que reportan a Evans: uno supervisando las operaciones y el otro la administración. Evans también continuará gestionando el programa de preparación de alimentos Meals on Wheels y el Programa de Pacientes Externos Intensivos para reclusos con adicciones a las drogas y el alcohol.

Artículo traducido por Connor Hollison