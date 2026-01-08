UDOT construirá una vía de circunvalación a través de los North Fields del condado de Wasatch

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) anunció el miércoles 7 de enero su ruta preferida para la vía de circunvalación del Valle de Heber, un paso fundamental para un proyecto que se ha deliberado durante más de dos décadas.

La Alternativa B construirá una carretera al oeste de Heber City, comenzando en la intersección de la U.S. 40 y Potter Lane. Desde allí, los vehículos cruzan los North Fields y se conectarán nuevamente con la U.S. 40 y la U.S. 189 al sur del centro de la ciudad.

El gerente del proyecto, Craig Hancock, afirmó que la razón principal de UDOT para elegir la Alternativa B es que proporcionará tiempos de viaje más rápidos para los conductores del condado de Wasatch. También tiene como objetivo ayudar a Heber City a cumplir sus metas de crear un centro de la ciudad más enfocado en lo local y amigable para los peatones.

“Es la que mejor funciona para mejorar la movilidad regional y local”, comentó. “Hará el mejor trabajo desviando el tráfico fuera de Main Street”.

Actualmente, toma unos 11 minutos conducir desde la intersección de River Road hasta la U.S. 189 cerca de Charleston. Para el año 2050, ese tiempo de viaje se duplicaría con creces sin una vía de circunvalación, según las cifras del borrador de la declaración de impacto ambiental (EIS).

Utah Department of Transportation

UDOT estima que viajar desde River Road hasta Charleston a través de la Alternativa B tomará unos seis minutos, poco más de un minuto más rápido que la Alternativa A, la cual habría mantenido el tráfico en la U.S. 40 por más tiempo.

Hancock afirmó que muchos factores influyeron en la decisión, incluyendo estudios de tráfico, proyecciones de crecimiento e impactos ambientales, especialmente en los North Fields.

“Hemos escuchado las preocupaciones y definitivamente queremos asegurarnos de estar haciendo nuestra parte para ayudar a preservar los North Fields”, dijo.

Señaló que UDOT se compromete a garantizar que la vía de circunvalación siga siendo de “acceso limitado”. Esto significa que, una vez construida, no se añadirán rampas de entrada o salida adicionales a la carretera.

“Creemos que eso contribuirá en gran medida a desalentar la expansión urbana continua y ayudará a controlar el desarrollo en el área”, comentó.

Los conductores podrán acceder a la futura carretera en varios puntos a lo largo de la ruta, incluyendo Potter Lane, la ruta estatal 113 y al sur de la intersección en “Y” de la U.S. 40 y la U.S. 189. El acceso será de flujo libre, lo que significa que UDOT construirá rampas y pasos elevados en lugar de instalar semáforos.

Además de restringir futuras adiciones a la carretera, UDOT afirmó que intentará asegurar que los humedales restantes se preserven para siempre como espacio abierto. Hancock explicó que, por lo general, UDOT debe proteger dos acres por cada acre afectado por la construcción.

La ruta de los North Fields afectará más acres de tierras de cultivo y humedales. Por otro lado, UDOT afirma que hay menos viviendas y negocios en la trayectoria de la carretera que en la alternativa de la U.S. 40.

Wendy Fisher dirige Utah Open Lands, una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de tierras.

“Utah Open Lands esperaba un resultado diferente, así que es decepcionante”, comentó. “Esto no cambia nuestra determinación de seguir trabajando en la protección de las tierras en los North Fields”.

Dijo a KPCW que no está segura de que el UDOT pueda justificar el impacto ambiental, dados los tiempos de viaje solo ligeramente más rápidos de la Alternativa B en comparación con la Alternativa A.

“Habiendo analizado los estudios previos entre las dos alternativas, creo que básicamente se está hablando de ahorrar un minuto, pero se está duplicando, en cierto modo, el impacto en los humedales”, señaló. “Así que creo que está por verse cómo se compensará esto al final del día”.

El administrador del condado de Wasatch, Dustin Grabau, dijo que la elección del UDOT era de esperarse. Sin embargo, se mostró sorprendido al ver cómo se disparó el costo del proyecto.

“La opción recomendada, creo, es de tres cuartos de billón de dólares (750 millones), lo cual es un proyecto realmente grande”, afirmó. “Esta va a ser una tarea monumental para una agencia estatal, y una que creo que será difícil de cumplir y tener completada para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034”.

En marzo de 2025, el UDOT estimó que la Alternativa B costaría 584 millones de dólares. Unos nueve meses después, el borrador de la declaración de impacto ambiental (EIS) proyecta que la carretera costará más de 760 millones de dólares.

Además de la carretera, el proyecto incluye otra infraestructura nueva. Se añadirán vías de servicio para el tráfico local en el norte de la U.S. 40, así como senderos pavimentados para ciclistas y peatones.

Con la publicación del borrador de la EIS, los residentes locales tienen ahora 60 días para compartir sus comentarios con el UDOT. También hay copias de la EIS disponibles para que cualquier persona las lea en los edificios gubernamentales de Heber City y del condado de Wasatch, en las oficinas del UDOT y en la biblioteca del condado de Wasatch.

Para obtener detalles sobre cómo comentar, consulte la guía de participación del UDOT .

Utah Open Lands es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison