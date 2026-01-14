Residente del área de Park City quiere ser la voz de los valores democráticos en la legislatura estatal

El candidato demócrata para el distrito que abarca el condado de Wasatch y Park City vive cerca del embalse Jordanelle.

Micah Kagan dice que se sintió motivado a postularse principalmente por la decisión de los legisladores republicanos estatales de combatir los resultados de la Proposición 4, la medida electoral de 2018 que prohibió el gerrymandering (la manipulación de distritos electorales) en Utah.

El litigio resultante ha derivado en un nuevo mapa de distritos del Congreso ordenado por el tribunal, el cual crea un escaño en la Cámara de Representantes con tendencia demócrata que incluye la mayor parte del condado de Salt Lake.

“Esa es realmente una de las razones principales por las que me postulo: para defender a la gente del Wasatch Back, porque nosotros hemos hablado”, dijo Kagan. “Y la Legislatura debería escuchar lo que la gente tiene que decir”.

Kagan se describe a sí mismo como un “ciudadano preocupado” y aparece regularmente en las cartas al editor de The Park Record, opinando sobre política local y nacional. Ha hecho una carrera en la gestión inmobiliaria desde que se mudó al área de Park City en 2016.

En una entrevista con KPCW, dijo que cree en el debido proceso y en el habeas corpus, un proceso legal utilizado para determinar si una persona está siendo retenida legalmente por la policía.

“Temo por el retroceso democrático y seré un defensor vocal de esos valores democráticos, los cuales, de nuevo, no creo que sean temas partidistas”, afirmó Kagan.

Dijo que el estado y el país en su conjunto se están moviendo en la dirección equivocada en esos temas y quiere corregir el rumbo.

Kagan también mencionó la conservación de recursos y se mostró escéptico ante la construcción de centros de datos de inteligencia artificial, preocupado por que eso aumente los costos de los servicios públicos para los ciudadanos comunes de Utah.

“Soy un defensor del aire limpio y el agua limpia”, dijo Kagan.

El Distrito 59 cubre todo el condado de Wasatch y parte del condado de Summit, incluyendo Park City.

Kagan compite por la nominación demócrata con la exalcaldesa de Midway, Celeste Johnson.

Tres republicanos se postulan para el escaño: Luke Searle, Mark Allen y Jeffrey Pierce.

Las elecciones primarias, de ser necesarias, son el 23 de junio. Las elecciones generales son el 3 de noviembre.

Artículo traducido por Connor Hollison