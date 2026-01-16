El acuerdo de desarrollo actualizado de la UOP se dirige al Concejo del Condado de Summit para su aprobación

La Comisión de Planificación de Snyderville Basin recomendó por unanimidad las enmiendas al acuerdo de desarrollo el 13 de enero.

Los cambios surgen de una solicitud independiente del Parque Olímpico de Utah (UOP) para construir un hotel cerca de su piscina de estilo libre.

Dichas modificaciones incluyen una altura adicional para el hotel, pero los líderes del parque también mencionaron que querían aprovechar la oportunidad para "limpiar" otras partes del acuerdo con el condado.

“Yo quería una excepción de 10 pies para un hotel, para poder mover una parte fuera del camino de la piscina y que no fuera tan obstructivo. Ahí es donde empecé”, dijo Conabee. “Y luego [el presidente y CEO de la Utah Olympic Legacy Foundation, Colin Hilton] empezó a mirar su plan maestro y dijo: ‘Bueno, hay otras cosas que quiero hacer. Probablemente debamos traer eso también’”.

Los otros puntos incluyen la designación de la UOP como una “sede de grandes eventos deportivos” para que pueda asegurar financiamiento de deuda a menor costo antes de los Juegos Olímpicos de 2034 .

Además, la UOP no tendría que regresar a la comisión de planificación para audiencias públicas repetitivas con el fin de obtener permisos para algunos proyectos ya permitidos bajo el acuerdo de desarrollo.

Inicialmente, el parque quería ajustar la ubicación de las viviendas cerca de la parte superior de su pista de bobsleigh, pero eso generó rechazo por parte del público. Desistieron de esa idea a finales del año pasado , pero conservan el derecho de construir allí bajo el acuerdo de desarrollo existente.

Los vecinos del área de Sun Peak estaban preocupados por el tráfico a través de la puerta trasera de la UOP, por lo que Hilton dice que el parque ha redactado una “política de uso de la puerta trasera”.

“Es secundaria y no se utilizará como entrada general para el público al parque, ni se usará para programas deportivos rutinarios o tráfico general de visitantes”, dijo a la comisión de planificación el 13 de enero.

La política de uso de la puerta permitiría el acceso para fines de emergencia, seguridad, mantenimiento y operativos.

Hilton también señaló que los vehículos de construcción podrían usarla caso por caso si la entrada principal no fuera una opción. Si la UOP llega a construir viviendas cerca de la puerta, esos residentes podrían obtener pases de acceso.

Respecto a la mitigación del tráfico, tanto Hilton como la comisionada de planificación Tyann Mooney apoyaron la extensión de Bear Cub Drive para que se conecte con Olympic Parkway por debajo de la entrada principal del parque y por debajo del parque para perros Run-a-Muk.

“Soy un gran partidario de ver esa [carretera] extendida, porque en este momento, Olympic Parkway entrando a la [ruta estatal] 224 es un caos total durante gran parte del día”, dijo Hilton.

Conectar Olympic Parkway y Bear Cub Drive es parte del plan de transporte a largo plazo del condado de Summit y está incluido en los últimos diseños del Distrito de Cementerios de Snyderville Basin para las sepulturas en el área.

La comisión de planificación no exigió que se construya la nueva carretera antes de que la UOP pueda cambiar su acuerdo de desarrollo.

El Concejo del Condado de Summit tiene la última palabra sobre los cambios y probablemente los discutirá más adelante este año.

El Condado de Summit y la Utah Olympic Legacy Foundation son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison