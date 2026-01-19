Cómo navegar el último Festival de Cine de Sundance en Park City

El Festival de Cine de Sundance se llevará a cabo en Park City del 22 de enero al 1 de febrero.

Main Street está programada para cerrarse a los vehículos desde la parte alta de la calle hasta 7th Street a partir de las 11 a.m. del primer día hasta el lunes 26 de enero. Es la segunda vez que el corazón de Old Town se cerrará por períodos prolongados durante Sundance, tras un exitoso plan piloto el año pasado.

Otras carreteras de Old Town estarán cerradas a los visitantes; solo se permitirá el paso a quienes tengan pases de acceso residencial en Hillside Avenue, y Park Avenue será de un solo sentido hacia abajo. Swede Alley solo será accesible para quienes tengan pases residenciales o distintivos de la ley ADA.

Las autoridades de Park City también piden a los residentes y visitantes que no utilicen las zonas residenciales como atajos. Habrá seguridad adicional para disuadir el tráfico de paso.

Sundance también conlleva cierres de estacionamiento. Bob Wells Plaza y el extremo norte del lote de Brew Pub ya están cerrados y permanecerán así hasta el final del festival.

El estacionamiento de North Marsac tendrá un cierre parcial del 21 de enero al 1 de febrero, el estacionamiento de Park Avenue estará cerrado desde Heber Avenue hasta 9th Street del 22 de enero al 1 de febrero, y los espacios de estacionamiento en Main Street, Heber Avenue y Swede Alley estarán restringidos del 22 al 27 de enero.

El estacionamiento con permiso está disponible para empleados en los lotes de Flagpole y North Marsac, así como en el Gateway Center. Los visitantes pueden pagar por el estacionamiento en el garaje de China Bridge usando un pase de $550 o tarifas diarias de evento:

Jueves 22 de enero: $40, tarifa fija

Viernes 23 de enero - sábado 24 de enero: $50, tarifa fija

Domingo 25 de enero - martes 27 de enero: $30, tarifa fija

Miércoles 28 de enero - domingo 1 de febrero: Tarifas de estacionamiento estándar

Debido a la falta de estacionamiento en la ciudad, las autoridades recomiendan a los residentes y visitantes utilizar el transporte público gratuito. El estacionamiento es gratuito en el Park-and-Ride de Richardson Flat, cerca de la U.S. 40. Los autobuses viajan desde y hacia Richardson Flat hasta el Centro de Tránsito de Old Town cada 15 minutos, de 6:40 a.m. a 2 a.m.

Los lotes 5 y 6 de Deer Valley Resort y los espacios de estacionamiento de Park City Mountain Village también son opciones. Los lotes están abiertos para los asistentes de Sundance de 5 p.m. a 1 a.m. diariamente. Park City Transit conecta los lotes con Old Town.

También hay una zona de ascenso y descenso de pasajeros en la parte baja de Main Street y Marsac Avenue.

La guía comunitaria integral de Park City tiene detalles exhaustivos sobre el estacionamiento y las restricciones de las calles.

Artículo traducido por Connor Hollison