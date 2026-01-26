Un hombre de Utah fue arrestado por una presunta agresión a un congresista de Florida durante una fiesta de Sundance

Según una declaración jurada de arresto, el hombre de 28 años estaba haciendo "conversaciones y comentarios extraños" en referencia a la raza del representante Maxwell Alexander Frost y la de su acompañante. El hombre luego puso sus brazos alrededor de los cuellos de ambos y dijo: "los vamos a deportar a ti y a los de tu clase".

Cuando los dos se apartaron, el hombre gritó un insulto racial, golpeó a Frost en la cara y huyó, según el informe de la cárcel.

Frost, quien es demócrata, representa el Distrito 10 Congresional de Florida. Su página web lo describe como de ascendencia afrolatino. Frost publicó sobre el incidente en X la madrugada del domingo.

"Anoche fui agredido por un hombre en el Festival de Sundance que me dijo que Trump me iba a deportar antes de golpearme en la cara. Se le escuchó gritando comentarios racistas mientras huía borracho", escribió. "El individuo fue arrestado y yo estoy bien".

Un mensaje dejado en la oficina de Frost en Washington buscando comentarios sobre la presunta agresión no fue respondido de inmediato el domingo.

En un comunicado, los organizadores del festival condenaron la agresión y "cualquier forma de discurso de odio". Afirmaron que la fiesta no estaba afiliada al festival y que "tal comportamiento es intolerable y va en contra de nuestros valores".

La amiga de Frost también fue empujada contra la barra mientras el hombre huía, indica la declaración jurada de la policía.

Un cliente no identificado del bar retuvo al presunto agresor hasta que el personal de High West fue notificado y llegó la policía de Park City, señala el documento carcelario.

La policía dijo que el hombre no cooperó durante el interrogatorio y dijo a los oficiales que no recordaba su propio nombre. Más tarde dijo que sus respuestas eran "intencionalmente evasivas y no debido a una discapacidad".

No quedó claro de inmediato cómo el hombre logró entrar a la fiesta privada, a la cual se accedía sólo por invitación. La declaración jurada indica que fue rechazado en la puerta por presentar una credencial administrativa del Festival de Cine de Sundance que no estaba a su nombre. Más tarde fue visto intentando saltar una valla para entrar, pero fue atrapado. El personal de seguridad dijo a la policía que sospechan que debió haber saltado la valla nuevamente.

Los registros muestran que el hombre fue ingresado en la cárcel del condado de Summit poco después de la medianoche. Está detenido bajo sospecha de un delito grave de intento/agresión a un funcionario electo, así como de un delito menor de agresión simple por el presunto ataque a la acompañante de Frost. Si es declarado culpable de los cargos, cada uno es elegible para un agravante por crimen de odio al momento de la sentencia porque fueron motivados racialmente, escribió la policía en la declaración jurada.

También está detenido bajo sospecha de un delito grave de robo agravado por entrar ilegalmente a High West y por causar una lesión en la comisión de un delito, según la declaración jurada.

No se habían presentado cargos penales hasta el domingo. Sin embargo, los registros judiciales muestran que en 2025 el hombre se declaró culpable de violar una orden de protección en relación con un caso de violencia doméstica en el condado de Salt Lake y se encuentra en libertad condicional.

KPCW no menciona los nombres de individuos acusados de delitos a menos que hayan sido acusados formalmente.

Artículo traducido por Connor Hollison