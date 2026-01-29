El condado de Wasatch considera un bono de 45 millones de dólares para un nuevo edificio gubernamental

Los planes para un nuevo edificio de administración del condado de Wasatch han estado en marcha desde 2022.

Los líderes dicen que el nuevo edificio, que se construirá en la esquina de la ruta estatal 113 y Southfield Road, tiene como objetivo dar a los empleados del condado un espacio de trabajo muy necesario. El gerente del condado, Dustin Grabau, dijo a KPCW en 2024 que el personal está apretado en armarios y salas de reuniones para poder arreglarlas.

Richard Breitenbeker, quien supervisa el proyecto, dijo que el futuro edificio reemplazará una instalación que tiene casi 60 años y que originalmente era un palacio de justicia.

“Tal vez todavía le quede algo de vida, pero construido en el 68, es un refugio antiaéreo y un palacio de justicia; no satisface del todo las necesidades del condado”, dijo.

Breitenbeker dijo al consejo del condado el 21 de enero que está presupuestando costos máximos de 50 millones de dólares. Aproximadamente la mitad de esa cantidad se pagará utilizando los ahorros existentes del condado para proyectos de capital.

“Todavía tenemos lo suficiente para que un bono de 23 millones de dólares pagué aproximadamente la mitad del costo total del edificio, por lo que aún podemos dividir esa filosofía entre... poner la carga en el futuro donde sea necesario, pero también ser fiscalmente responsables y utilizar los ahorros también”, dijo.

El condado planea emitir un bono de ingresos por arrendamiento de 45 millones de dólares. La mitad ayudará a refinanciar un bono de 2024 para el proyecto de expansión del palacio de justicia. Con tasas de interés más bajas en esta ocasión, el nuevo bono tiene como objetivo ahorrar al condado más de 1 millón de dólares.

El concejal Luke Searle preguntó sobre obtener la opinión del público, a pesar de que el bono no estará en la boleta electoral. Grabau dijo que habrá una jornada de puertas abiertas este año donde los residentes podrán aprender más sobre los planes. Añadió que el condado espera que el costo total del proyecto sea menor de lo que están presupuestando.

“Es una caja intencionalmente sobredimensionada para darnos opciones”, dijo Grabau. “Pero eso no nos obliga a tomar una decisión que no sea en el mejor interés del condado”.

Tracy Taylor dirige la Asociación de Contribuyentes de Wasatch. Dijo que los residentes locales querrán una buena explicación del proyecto.

“Hablas de cómo va a afectar tu presupuesto; realmente no muestra cómo afecta al contribuyente”, dijo. “Entiendo que no va a provenir de los impuestos a la propiedad, pero aún se están utilizando fondos de los contribuyentes para esto, y simplemente me gustaría ver un mejor gráfico para que el público en general lo vea”.

El condado no finalizó el bono ni emitió deuda en su reunión del 21 de enero. En su lugar, aprobó los parámetros para el bono. Habrá audiencias públicas antes de que se emita el bono.

Una jornada de puertas abiertas donde los locales pueden aprender más sobre el proyecto será el 17 de febrero de 5 p.m. a 7 p.m. en la Biblioteca del Condado de Wasatch.

El condado estima que comenzará la construcción esta primavera y terminará el edificio para finales de 2027.

Artículo traducido por Connor Hollison