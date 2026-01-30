Los atletas olímpicos de EE. UU. reciben una inversión de 200,000 dólares gracias a la donación de un financiero multimillonario

Cada atleta olímpico y paralímpico de EE. UU. que se dirige a los Juegos de Milán-Cortina 2026 recibirá 200,000 dólares por sus esfuerzos, después de que un empresario de Nueva York donara 100 millones de dólares al equipo de EE. UU.

La revista Powder Magazine informa que el equipo de EE. UU. es una de las pocas naciones que no recibe apoyo financiero del gobierno. Los nombres más destacados del equipo ganan dinero a través de patrocinios, pero otros atletas más jóvenes suelen asumir la carga financiera por su cuenta.

Este año, Ross Stevens, fundador del grupo de inversión Stone Ridge Holdings de Nueva York, decidió ayudar a mejorar la seguridad financiera de los atletas olímpicos estadounidenses. Stevens dijo anteriormente que no cree "que la inseguridad financiera deba impedir que los atletas de élite de nuestra nación alcancen nuevas fronteras de excelencia".

U.S. Ski & Snowboard depende de donaciones y otras iniciativas para financiar a los miembros de su equipo y sus programas. El regalo de Stevens, denominado The Stevens Financial Security Awards, es un ahorro para el futuro y continuará hasta 2032.

Según el Comité Olímpico y Paralímpico de EE. UU., los atletas ganarán un total de 200,000 dólares en beneficios, pagados en dos sumas globales. Los atletas elegibles recibirán un pago de 100,000 dólares 20 años después de los Juegos en los que calificaron o a los 45 años de edad, lo que ocurra más tarde. El segundo pago de 100,000 dólares será en forma de un beneficio garantizado para las familias de los atletas o beneficiarios elegidos tras su fallecimiento.

Más de 200 atletas de EE. UU. competirán en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. La ceremonia de apertura es el 6 de febrero. El equipo paralímpico de EE. UU. será anunciado antes de los Juegos de marzo.

Artículo traducido por Connor Hollison