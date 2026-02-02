El condado de Summit reorganiza el programa de subvenciones del impuesto sobre las ventas de varios millones de dólares

En 2016, los votantes del condado de Summit aprobaron un impuesto sobre las ventas que asciende a 1 centavo por cada 4 dólares gastados.

Una década después, este genera ahora unos 8 millones de dólares anuales para proyectos de transporte.

Existe un programa de subvenciones para ayudar a varios líderes municipales y al condado de Summit a decidir cómo repartir el dinero, pero como dijo el concejal Chris Robinson el 26 de enero, el proceso no es tan formal como el de otras subvenciones del condado.

“Me sorprendió ver que simplemente improvisamos durante un tiempo”, dijo Robinson en una reunión del Consejo de Gobiernos, o COG (por sus siglas en inglés).

Según el fiscal civil adjunto del condado de Summit, Dave Thomas, una de las razones principales por las que existe el COG es para distribuir los fondos del impuesto sobre las ventas para el transporte, o TST.

Este incluye a todos los alcaldes del condado de Summit y a tres concejales del condado, así como a los tres superintendentes escolares y al director de la Cámara de Comercio de Park City como miembros sin derecho a voto.

Los beneficiarios de las subvenciones del TST suelen ser las ciudades y pueblos del condado de Summit, High Valley Transit o el propio gobierno del condado.

En el pasado, el personal del condado de Summit filtraba a los solicitantes y recomendaba niveles de financiación al COG para que este hiciera su recomendación al Consejo del Condado de Summit.

Este año, el COG puede tener la oportunidad de revisar cada solicitud, y la asociación regional Mountainlands Association of Governments auditaría las puntuaciones de los solicitantes. Luego, el COG crearía las recomendaciones finales.

La planificadora de transporte del condado, Eva De Laurentiis, dijo que los cambios propuestos tienen la intención de prevenir conflictos de interés. También alinean más al condado con la ley estatal.

“Queremos alejarnos de que el condado de Summit sea un solicitante y también quien hace la recomendación sobre cuántos fondos debería recibir cada uno”, dijo De Laurentiis.

Está previsto que el COG vote sobre los detalles de un nuevo procedimiento en marzo.

Los cambios propuestos harían que el proceso de subvención del impuesto sobre las ventas para el transporte sea más similar al impuesto de Recreación, Artes y Parques (RAP) del condado.

En el caso de las subvenciones del impuesto RAP, comités designados entrevistan a los solicitantes públicamente y los califican según criterios establecidos. Luego, envían las recomendaciones de financiación al consejo.

El año pasado, el Consejo del Condado de Summit estuvo a punto de votar en contra de las recomendaciones del COG sobre el impuesto de transporte porque el proceso era confuso.

El dinero terminó destinados al transporte rápido en autobús (BRT) de la Ruta Estatal 224, al programa de furgonetas compartidas del condado, a senderos pavimentados de Park City y a un puente en Hoytsville, entre otros proyectos.

Normalmente hay menos de 6 millones de dólares disponibles para repartir, ya que unos 2.5 millones de dólares del TST se utilizan actualmente para pagar un bono de 2018.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison