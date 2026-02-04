Un senador de Utah reintroduce un proyecto de ley para abordar la teoría de conspiración de los chemtrails

El senador Ron Winterton, un republicano de Roosevelt que representa a Park City, Heber y Kamas, dice que el Proyecto de Ley del Senado 23 (SB23) está diseñado para abordar los "chemtrails" (estelas químicas).

Sin embargo, los chemtrails —definidos como la liberación intencional de sustancias químicas desde aviones para controlar a las personas o el clima— no existen.

Los teóricos de la conspiración a veces afirman, sin evidencia, que las estelas blancas similares a nubes que dejan las aeronaves son sustancias químicas.

"Si quieres ser conspiranoico y decir que está ocurriendo —y para aquellos que dicen que no— vamos a poner algo en los registros para abordarlo, en caso de que esté pasando", dijo Winterton a KPCW en una entrevista el 2 de febrero. "Yo creo que está pasando, y probablemente, no lo sé, en el último año desde que no logramos aprobar esto, he tenido probablemente 5,000 correos electrónicos, mensajes de texto y fotos de esta actividad ocurriendo".

Los científicos coinciden en que las estelas de condensación (contrails) son en realidad agua de los motores que se condensa en el aire frío de gran altitud, de manera similar a cómo el escape de un automóvil es más visible en invierno.

Detalles del Proyecto de Ley del Senado 23 (SB23)

Si se aprueba, el SB23 convertiría la "geoingeniería solar" en un delito grave de tercer grado, punible con hasta 5 años de prisión.

La geoingeniería solar se refiere generalmente a la práctica de liberar partículas reflectantes o hacer que las nubes sean más brillantes para reflejar la luz solar o limitar cuánta de ella llega a la Tierra.

No es una práctica extendida. Hasta el 3 de febrero de 2026, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) dice que solo tiene conocimiento de dos esfuerzos de geoingeniería solar en los Estados Unidos.

Uno fue un experimento, ahora cancelado, liderado por la Universidad de Washington en California para expulsar agua salada a través de un dispositivo similar a un cañón de nieve de una estación de esquí. Politico informó que los científicos esperan probar los aerosoles de agua salada a una escala mayor, pero el gobierno de la ciudad de Alameda, California, los detuvo. Consultores que la ciudad contrató dijeron más tarde que el experimento no representaba un riesgo para la salud.

El otro, según informó The Washington Post , consiste en esfuerzos no aprobados ni regulados por parte de una pequeña empresa emergente de California, Make Sunsets, para liberar dióxido de azufre desde globos. La EPA dice que está investigando y cree que la cantidad total de material liberado es insignificante en comparación con las erupciones volcánicas, por ejemplo.

Una tendencia nacional

Sin embargo, numerosas legislaturas en todo el país están impulsando proyectos de ley para prohibir la geoingeniería solar. Algunos proyectos también apuntan a la siembra de nubes, otra práctica que es material frecuente para las teorías de conspiración.

Según un grupo a favor de la geoingeniería solar, SM360 , 36 estados y el gobierno federal tienen legislación pendiente, incluyendo a Utah. Solo Florida, Luisiana y Texas han aprobado prohibiciones.

Winterton dijo que el SB23 ayudaría a Utah a investigar las afirmaciones de los residentes. Requiere que el Departamento de Transporte de Utah (UDOT) cree una vía para que las personas reporten la geoingeniería solar.

Pero durante las discusiones de las sesiones interinas, el senador Scott Sandall, republicano de Tremonton, expresó su preocupación por el desperdicio de dinero de los contribuyentes al perseguir informes falsos.

“Para mí, hay una diferencia entre alguien que lanza intencionalmente un globo —haciendo que explote y haga algo— o que un barco en el océano haga algo, a diferencia de las personas que utilizan los recursos del departamento para tratar de identificar estelas de condensación (contrails) y hacer que el departamento intente determinar cada vez si esos son informes creíbles o no”, dijo durante una reunión de la sesión interina en octubre. “Veo algo aquí que parece ser realmente costoso, y el [UDOT] va a estar en una posición difícil”.

El año pasado, la legislación sobre chemtrails de Winterton no se convirtió en ley. Él dijo a KPCW que sus colegas en el capitolio estatal estaban preocupados de que impidiera que Utah realizara la siembra de nubes para crear más precipitación.

Dijo que el proyecto de ley de este año excluye explícitamente la siembra de nubes.

Artículo traducido por Connor Hollison