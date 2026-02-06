La delegación de Park City recorre las Olimpiadas; los locales disfrutan de fiestas de visualización

Evocando los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, Park City está llevando una vez más los Juegos al aire libre e invitando a residentes y visitantes a ver las competencias olímpicas juntos en el corazón del casco antiguo (Old Town).

La concejal de Park City, Tana Toly, dijo que las Olimpiadas son uno de sus eventos favoritos.

“Del 6 al 22 de febrero tendremos una pantalla gigante y mostraremos la cobertura olímpica todos los días”, dijo Toly el miércoles 4 de febrero en el programa “Local News Hour” de KPCW. “Habrá asientos informales. Podrán comprar comida en sus restaurantes favoritos e ir a ver las Olimpiadas con sus amigos y familiares, lo cual será una experiencia muy genial. Así que eso será de 10 a.m. a 2 p.m. de lunes a jueves; los viernes de 11 a.m. a 8 p.m.; los sábados de 10 a.m. a 8 p.m. [y los domingos de 10 a.m. a 4 p.m.]”.

Toly formará parte de una delegación de Park City que viajará a los juegos de Milán-Cortina. Ella, el alcalde Ryan Dickey y la administradora municipal interina Jodi Emery participarán en el Programa de Observadores Olímpicos del Comité Olímpico Internacional.

“Hay más de 400 personas en este programa de observadores”, comentó. “De hecho, comenzó en 2002, así que estaremos con nuestros homólogos de Los Ángeles, Australia y Francia; todos estamos haciendo esto para ver entre bastidores cómo funcionan las Olimpiadas. Acabo de recibir mi agenda y es bastante masiva cada día en cuanto a lo que se hace; incluye desde logística y operaciones hasta cómo trabajar con la comunidad. Estoy muy emocionada por ver cómo se incorporan las pequeñas empresas y cómo la comunidad empresarial está lidiando con las Olimpiadas. Eso es algo en lo que me apasiona mucho trabajar”.

Toly dice que la delegación de Park City tendrá su base a una hora de distancia de Cortina d’Ampezzo y viajará a múltiples sedes y eventos durante su estancia.

El concejal de Park City, Bill Ciraco, también viajará a Italia, pero no como parte de la delegación oficial. Él pagará sus propios gastos para su recorrido de dos semanas por las sedes.

Otras fiestas de visualización están programadas para la Ceremonia de Apertura el viernes en el Utah Olympic Park y en Park City Mountain. El Museo Alf Engen también organizará actividades de visualización de las Olimpiadas del 13 al 16 de febrero, de 11 a.m. a 4 p.m.

Artículo traducido por Connor Hollison