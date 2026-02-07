Subdivisión de Old Ranch Road y solicitud de espacio abierto avanzan lentamente

Además de Swaner Preserve, existen dos grandes cuadrantes de tierra sin urbanizar en el centro de Snyderville Basin.

Uno es Osguthorpe Farm, acondicionado para el esquí nórdico la mayoría de los inviernos. El otro cuenta con una solicitud de subdivisión activa, la cual podría avanzar este año.

El Director de Desarrollo Comunitario del Condado de Summit, Peter Barnes, dice que el propietario quiere aprovechar una parte del código de desarrollo de la Basin que incentiva la preservación de espacios abiertos.

Los propietarios obtienen el permiso para construir más unidades por acre, siempre y cuando se preserve el 75% de su propiedad.

“La conversación que estamos teniendo en este momento es sobre los detalles del acuerdo de conservación”, dijo Barnes en el programa “Local News Hour” de KPCW el 4 de febrero.

Él explica que esas conversaciones son complejas, por lo que se ha cancelado la audiencia pública del 10 de febrero sobre la subdivisión.

La parcela de 158 acres está zonificada como “residencial rural”, lo que normalmente permite una unidad por cada 20 acres. La densidad de incentivo permitiría una unidad por cada 10 acres. El propietario tiene una parcela adicional de 40 acres de “gestión de laderas” (hillside stewardship) debajo de Quarry Mountain, zonificada para una densidad ligeramente menor.

Barnes dijo en diciembre que la solicitud incluye 14 lotes.

La propiedad incluye algunos humedales y pendientes pronunciadas hacia el sur, más alejadas de Old Ranch Road.

“Como parte de las disposiciones de densidad de incentivo, ellos realmente tienen que dar cuenta de todas estas áreas”, dijo Barnes el 4 de febrero. “Y el plano en sí… desglosa todas las propiedades, el tipo y la calidad de las mismas, qué servidumbres se van a crear, qué senderos pasarán por allí; es bastante complicado”.

La Legislatura de Utah creó nuevas reglas en 2024 para agilizar las subdivisiones en todo el estado. Después de una audiencia pública en la comisión de planificación, el personal estará obligado a aprobar el desarrollo si cumple con todos los requisitos legales.

El terreno de Old Ranch Road es propiedad de una LLC, 2H20, registrada a nombre del residente de Park City, Chad Horne. La organización Summit Land Conservancy también incluye a Horne como donante de espacios abiertos que ayudó a preservar Osguthorpe Farm.

El plan para subdividir la propiedad 2H20 se remonta al menos a 2016, según Barnes. El departamento de planificación del condado aprobó originalmente una subdivisión con la densidad base, sin el incentivo de espacio abierto, pero el proyecto nunca siguió adelante.

Artículo traducido por Connor Hollison