Un proyecto de ley obligaría al condado de Summit a pagar impuestos sobre parte del rancho 910

El condado de Summit cerró el trato para la adquisición de 8,600 acres de espacio abierto por $55 millones en enero.

El rancho 910 Cattle Ranch se extiende desde Jeremy Ranch hasta el límite del condado de Salt Lake y hacia el norte hasta el condado de Morgan.

Alrededor de 1,700 acres de las tierras del rancho se encuentran en el condado de Morgan. Bajo un proyecto de ley estatal propuesto en la Sesión General de 2026, el condado de Summit tendría que pagar impuestos anuales sobre esa tierra al condado de Morgan.

La subgerente del condado, Janna Young, dijo que los líderes del condado de Summit se sorprendieron por el Proyecto de Ley de la Cámara 445 (HB445).

“Creemos que está relacionado con nuestra compra del rancho 910”, dijo al Concejo del Condado de Summit durante una actualización legislativa semanal. “Es algo en lo que hemos estado trabajando muy de cerca con el condado de Morgan desde hace tiempo. No entendemos por qué hay legislación al respecto, pero tiene impactos amplios para los condados de todo el estado”.

El comisionado del condado de Morgan, Blaine Fackrell, dijo que su condado está complacido de que el condado de Summit planee proteger el rancho 910 Cattle Ranch del desarrollo.

Dijo que los residentes de Morgan pidieron el proyecto de ley no por el 910, sino por “otras ocasiones” en las que un condado ha comprado tierras en otro condado.

“Lo que le dije hoy a la [Asociación de Condados de Utah] es que esto es para las generaciones futuras”, dijo Fackrell el 5 de febrero. “Y esta es una ley, una ley legislativa, que básicamente dice que es necesario cooperar. Eso es todo”.

El HB445 requeriría que un condado busque el permiso de otro —en forma de un voto del concejo o comisión— para realizar una compra de tierras entre condados en el futuro.

No afectaría el trato ya finalizado del rancho 910 Cattle Ranch. Sin embargo, significaría que el condado de Morgan aún puede recaudar impuestos sobre el rancho.

Los condados de Utah, al igual que las organizaciones sin fines de lucro, son organizaciones exentas de impuestos. Pero el HB445 establece que los condados tendrían que pagar impuestos anuales sobre la propiedad por los terrenos que posean fuera de sus fronteras.

Según la Oficina del Tasador del Condado de Morgan, el valor de mercado de 2025 de esa parte del rancho —1,724 acres— es de $4.7 millones. Pero se beneficia de la exención fiscal de "cinturón verde" (greenbelt) para tierras agrícolas, por lo que los impuestos del condado de Morgan se calcularían a partir de una pequeña fracción del valor total.

En 2025, los tasadores dicen que el valor imponible fue de $21,544, lo que sitúa los impuestos anuales en unos pocos cientos de dólares.

El miembro del Concejo del Condado de Summit, Roger Armstrong, señaló que la compra de las tierras del rancho se ha estado gestando durante años. El condado lo anunció públicamente en agosto de 2023.

“El condado de Morgan, al final de nuestro proceso, justo antes del financiamiento, de repente se quejó de que les preocupaba que fuéramos a causar un aumento del tráfico en las carreteras y que estuviéramos entrando en su condado sin permiso”, dijo Armstrong en el programa “Local News Hour” de KPCW el 5 de febrero.

Dijo que los dos condados han redactado un acuerdo interlocal que abordaría algunos de los mismos problemas que el HB445.

“Estamos protegiendo esta tierra”, dijo Armstrong. “No es como si hubiéramos comprado una parcela en el condado de Morgan y fuéramos a poner un desarrollo comercial masivo o de alguna manera autorizar cualquier cantidad de cosas que serían malas para el condado de Morgan. No hay intención de hacer eso”.

Ambos condados tienen la misma representante en la Cámara de Utah, la residente del condado de Morgan, Tiara Auxier. El HB445 es patrocinado por el representante republicano del condado de Salt Lake, Mark Strong. Hasta el 5 de febrero, el proyecto de ley no había sido programado para una audiencia de comité.

Artículo traducido por Connor Hollison