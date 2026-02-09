Cientos de personas celebran los Juegos de Invierno de 2026 en la fiesta de visualización del Utah Olympic Park

Cientos de residentes locales se abrigaron el viernes por la noche para ver la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en el Utah Olympic Park . El recinto, ubicado a las afueras de Park City, resultó muy apropiado, ya que allí entrenan atletas olímpicos de todo el mundo.

Una caravana de camiones de comida (food trucks) ofreció refrigerios mientras los invitados se reunían alrededor de fogatas para mantenerse calientes mientras veían el programa de tres horas.

Susie Townshend era una de las muchas personas que lucían un gorro y un suéter del Team USA. Dijo que tomó prestada la prenda de su hijo, Henry Townshend, una promesa olímpica que ganó el oro en slopestyle masculino en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2024.

Susie Townshend comentó que lo que más le emocionaba era ver la moda durante la ceremonia de apertura.

“Todos los países realmente se han esforzado. Creo que el hecho de que Milán sea un centro de la moda elevó el nivel”, dijo.

Tina Leavitt también tiene una hija que espera ir a las Olimpiadas algún día. Su hija, Marley Leavitt, también es esquiadora de slopestyle.

“Muchos de estos atletas que están allí son niños a los que vimos crecer y que esquiaron con nuestros hijos”, mencionó.

1 of 3 — UOP Olympic watch party Aurelia.JPG Aurelia Landi wears an American flag snowsuit at the Utah Olympic Park's 2026 Milan Cortina Winter Olympics opening ceremony watch party on Feb. 6, 2026. Kristine Weller / KPCW 2 of 3 — UOP Olympic watch party Landi and Aurelia.JPG Paul Landi and his 2-year-old daughter, Aurelia, at the Utah Olympic Park's 2026 Milan Cortina Winter Olympics opening ceremony watch party on Feb. 6, 2026. Kristine Weller / KPCW 3 of 3 — UOP Olympic watch party Townshend Leavitt.JPG Susie Townshend and Tina Leavittat the Utah Olympic Park's 2026 Milan Cortina Winter Olympics opening ceremony watch party on Feb. 6, 2026. Kristine Weller / KPCW

Mindy Mevorah, Tracy Nolan y Jody Aucamp también estuvieron allí para apoyar a los atletas locales.

Nolan comentó que es especialmente emocionante ver el desfile de las naciones, ya que muchos integrantes del equipo de EE. UU. (Team USA) viven y entrenan en Utah.

“Estamos aquí para apoyar a los atletas, y específicamente a nuestros atletas de Park City y a los otros de Utah. Simplemente es muy emocionante”, expresó.

Paul Landi y su hija de 2 años, Aurelia, atrajeron mucha atención en la fiesta; ella estaba vestida con un traje de nieve de la bandera estadounidense. Landi también lucía una chaqueta de los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002, diciendo que a ambos les gusta ir combinados.

Lo que más le entusiasmaba era ver la salida del equipo de EE. UU.

“Siempre es emotivo ver a todo el equipo”, dijo Landi. “Todos han trabajado muy duro para que sus sueños lleguen ahí y creo que esa es la parte más genial de las Olimpiadas: el arduo trabajo y la dedicación que les toma llegar hasta allí”.

Landi y Aurelia también están ansiosas por el regreso de las Olimpiadas a Utah en 2034. Landi mencionó que planea ser voluntario e involucrarse.

En cuanto a Aurelia, Landi dijo que ella ya está esquiando y podría estar en las Olimpiadas en un par de décadas.

Artículo traducido por Connor Hollison