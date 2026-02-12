Voluntarios locales se unen al conteo anual para capturar una instantánea de la falta de vivienda en Park City

Horas antes del amanecer del 30 de enero, un pequeño grupo de voluntarios se reunió en Peace House para comenzar el conteo Point-in-Time de 2026.

El conteo es una encuesta administrada cada enero por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD). Ayuda a los legisladores y proveedores de servicios a entender quiénes están experimentando la falta de vivienda y qué necesitan.

Los voluntarios se desplegaron desde Peace House alrededor de las 4 a.m. con kits de abrigo, tarjetas de regalo y materiales de encuesta. Las temperaturas rondaban los -6°C (bajos 20s °F) esa mañana.

Tras el conteo, el voluntario Chris O’Neill dijo que su grupo encuestó a cuatro personas en situación de calle dentro de los límites de la ciudad, cada una con circunstancias diferentes.

“Se mostraron protectores y no querían revelar su situación”, comentó. “Creo que había un poco de vergüenza en torno a la falta de vivienda para una de las personas que entrevistamos”.

Otra persona dijo que estaba buscando trabajo pero que le costaba encontrar vivienda en la comunidad. Otros mencionaron la salud mental como un desafío adicional.

“Muchos aspectos diferentes de la vida pueden llevar a las personas a la falta de vivienda”, señaló O’Neill.

Ashley Berry lideró el conteo local de este año; ha estado involucrada durante casi una década. Mientras conducía lentamente por los estacionamientos buscando personas durmiendo en autos, explicó que algunos factores hacen que la falta de vivienda sea difícil de precisar en el Wasatch Back.

“En mi experiencia, la falta de vivienda en el condado de Summit se ve diferente que en otros lugares, ya sea que se trate de couch surfing (dormir en sofás ajenos) o quedarse con un amigo por un momento”, dijo. “Esas personas siguen sin hogar; simplemente son mucho menos visibles”.

Además, Park City no tiene refugios de acogida ni otros lugares donde las personas sin hogar puedan dormir, y los residentes suelen llamar a la policía para reportar a individuos que sospechan que no tienen hogar.

La policía de Park City dice que si encuentran a personas en situación de calle, les ofrecen recursos y les piden que se reubiquen si están invadiendo propiedad privada.

Algunas personas se dirigen a Peace House en busca de refugio. Berry, quien coordina los servicios residenciales para la organización sin fines de lucro, dijo que la violencia doméstica a menudo puede precipitar la falta de vivienda.

“Ya sea que sea reciente y estén huyendo activamente, o que haya sido hace 20 años y fuera el factor instigador; creo que el solapamiento es enorme”, afirmó.

La metodología del Point-in-Time tiene sus limitaciones.

El grupo de O’Neill charló con un par de personas que no serán incluidas en el conteo porque, aunque no tienen vivienda permanente, recibieron vales para quedarse en un hotel en Heber City la noche de la encuesta.

Un estudio del Centro Nacional de Leyes sobre Personas sin Hogar y Pobreza ha criticado la definición de falta de vivienda del conteo por ser demasiado estrecha. Y es fácil que los voluntarios pasen por alto a personas que buscan refugio en lugares ocultos o apartados.

O’Neill dijo que participar en el conteo le ha dado una mayor visión de cómo puede ser la falta de vivienda en el Wasatch Back.

“Quiero ayudar a las personas que lo necesitan”, dijo. “Es probable que vuelva a ver a esas personas. Si puedo darles unos dólares o comprarles una taza de café o indicarles dónde conseguir una comida caliente, intentaría hacerlo”.

Berry coincidió.

“Si puedes encontrar aunque sea a una sola persona para conectarla con recursos, vale la pena”, dijo. “En mi opinión, todos merecen tener una vivienda segura y cálida, y es algo de lo que, como comunidad, todos somos responsables”.

Ella dice que, aunque la población conocida de residentes de Park City sin hogar puede ser pequeña, cree que el conteo vale la pena.

Artículo traducido por Connor Hollison