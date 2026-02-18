© 2026 KPCW

¡Evento Gratuito: Skate Your Groove Thing

KPCW
Published February 18, 2026 at 12:00 PM MST
Skate Your Groove Thing
Amber Johnson
/
KPCW
Skate Your Groove Thing

¡Prepárate para bailar! De regreso por segundo año consecutivo, Skate Your Groove Thing es la fiesta de patinaje sobre hielo gratuita y con temática disco de KPCW en el Park City Ice Arena.

Acompáñanos el viernes 6 de marzo de 5 a 8 p.m. para celebrar el apoyo de nuestra comunidad a la Campaña de Donaciones de Invierno de KPCW. Todas las edades son bienvenidas para patinar, disfrutar del ritmo disco y presumir su atuendo más original.

Tendremos premios para disfraces, una cabina de fotos y un camión de comida en el lugar con opciones para comprar. ¡Reúne a tu grupo, vístete al estilo disco y ven a celebrar con KPCW!
