Heber City vigila los proyectos de ley tributaria bajo consideración en la sesión legislativa de 2026

A la mitad de la sesión legislativa de 45 días de Utah, los legisladores han presentado aproximadamente 900 proyectos de ley. El administrador de Heber City, Matt Brower, señaló que los líderes de la ciudad están monitoreando varios proyectos que podrían afectar los impuestos a la propiedad en el valle.

El Proyecto de Ley del Senado 97 (SB 97) limitaría la cantidad de ingresos por impuestos a la propiedad que las ciudades pueden mantener en reserva. También prohibiría que las ciudades utilicen los excedentes de estos impuestos para proyectos de infraestructura u otras mejoras de capital.

Brower explicó al concejo municipal en una reunión el 17 de febrero que esto supondría un cambio para Heber. “Recuerden, nuestra política es que cuando tenemos reservas que exceden el mandato estatal, las transferimos... para pagar proyectos como el que ustedes [el concejo] realizaron en Heritage Farms Parkway”, dijo. “Según este proyecto de ley, eso ya no podría suceder”. Heritage Farms Parkway es la nueva carretera que rodea el centro de la ciudad por el este.

El proyecto de ley es patrocinado por el senador republicano Daniel McCay, de Riverton. También añadiría restricciones a la exención de impuestos para la residencia principal en Utah. McCay comentó a KSL que su propuesta busca incentivar la propiedad de vivienda en lugar del alquiler. Las reacciones de los legisladores han sido mixtas .

Otra legislación propuesta, el Proyecto de Ley de la Cámara 236 (HB 236), exigiría que las audiencias públicas para aumentos de impuestos se realicen antes. Actualmente, Heber City tiene discusiones presupuestarias en junio y, si se necesita un aumento, la audiencia de "Verdad en la Tributación" suele ser en agosto. Si este proyecto se convierte en ley, Heber tendría que terminar sus audiencias fiscales en la primavera.

“Este proyecto de ley desplaza la ventana para anunciar la intención de exceder la tasa impositiva certificada al periodo entre el 1 de mayo y el 8 de junio, y la audiencia pública se realizaría antes de que se adopte el presupuesto anual”, explicó Brower. Añadió que el personal municipal tendría que elaborar dos presupuestos: uno con el aumento de impuestos y otro sin él. “Esto casi aumentaría el trabajo de manera exponencial para el personal mientras intentan cumplir con esta ley”, afirmó.

La representante Karen Peterson, republicana del condado de Davis y patrocinadora del proyecto, afirma que el objetivo es crear más transparencia para los contribuyentes.

Los legisladores estatales también están considerando el Proyecto de Ley de la Cámara 365 (HB 365), que cambiaría los requisitos de notificación fiscal. Brower dijo que esta ley obligaría a Heber a anunciar su intención de subir los impuestos antes de tener discusiones presupuestarias profundas. “Esto, desde mi punto de vista, es poner el carro delante del caballo, porque realmente no habríamos pasado por el proceso presupuestario con ustedes”, dijo al concejo. Además, una vez que la ciudad anuncie su intención de aumento, no podrá exceder esa solicitud más adelante en el proceso.

Brower mencionó que los proyectos de ley de este año reflejan una tendencia nacional de rechazo a los impuestos a la propiedad. La Sesión General de Utah de 2026 termina el 6 de marzo.

