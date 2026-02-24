© 2026 KPCW

UDOT dice que es probable que haya retrasos durante la construcción nocturna en la US 189

KPCW | By Grace Doerfler
Published February 24, 2026 at 7:04 AM MST
A rendering shows the future intersection of U.S. 189 and state Route 113 near Deer Creek Reservoir.
Utah Department of Transportation
Una representación gráfica muestra la futura intersección de la U.S. 189 y la Ruta Estatal 113 cerca del embalse Deer Creek.

Los conductores pueden esperar retrasos nocturnos hasta el sábado mientras el personal de UDOT trabaja en un tramo de 2 millas de la U.S. 189 en el condado de Wasatch.

El tráfico en la U.S. 189 se reducirá a un solo carril cada noche hasta el sábado 28 de febrero, de 10 p.m. a 6 a.m., con banderilleros alternando el sentido de la circulación.

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) señala que el clima podría afectar estos planes.

Los equipos de construcción dirigirán el tráfico entre la 3600 South en Charleston y el área de Island Beach del Parque Estatal Deer Creek.

Los cierres permitirán a UDOT realinear la intersección de la Ruta Estatal 113 con la U.S. 189. Eventualmente, habrá un semáforo en ese punto y UDOT añadirá nuevos carriles de aceleración y desaceleración.

El trabajo nocturno es parte de un proyecto más amplio de UDOT para mejorar la U.S. 189 a lo largo del embalse Deer Creek. Para obtener las últimas actualizaciones sobre la construcción, visite la página del proyecto de UDOT.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Grace Doerfler
KPCW Wasatch County reporter
See stories by Grace Doerfler