UDOT dice que es probable que haya retrasos durante la construcción nocturna en la US 189

El tráfico en la U.S. 189 se reducirá a un solo carril cada noche hasta el sábado 28 de febrero, de 10 p.m. a 6 a.m., con banderilleros alternando el sentido de la circulación.

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) señala que el clima podría afectar estos planes.

Los equipos de construcción dirigirán el tráfico entre la 3600 South en Charleston y el área de Island Beach del Parque Estatal Deer Creek.

Los cierres permitirán a UDOT realinear la intersección de la Ruta Estatal 113 con la U.S. 189. Eventualmente, habrá un semáforo en ese punto y UDOT añadirá nuevos carriles de aceleración y desaceleración.

El trabajo nocturno es parte de un proyecto más amplio de UDOT para mejorar la U.S. 189 a lo largo del embalse Deer Creek. Para obtener las últimas actualizaciones sobre la construcción, visite la página del proyecto de UDOT .

Artículo traducido por Connor Hollison