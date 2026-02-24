Las jornadas de puertas abiertas en Heber dan a la comunidad el primer vistazo a los últimos diseños del City Park

Los residentes de Heber City tienen dos oportunidades este jueves para brindar comentarios sobre el futuro del parque de la calle principal de la ciudad.

Los ciudadanos pueden pasar por el Centro de Recreación del Condado de Wasatch entre las 10 a. m. y la 1 p. m., o visitar la Escuela Primaria J.R. Smith entre las 4 p. m. y las 7 p. m. para conocer más sobre los planes del parque y compartir sus ideas.

Los líderes de la ciudad dicen que los comentarios recopilados en estas jornadas de puertas abiertas ayudarán a determinar qué servicios e instalaciones se incluirán en el rediseñado City Park.

La ciudad también está pidiendo a los residentes que completen una encuesta exhaustiva sobre lo que les gustaría ver en el parque. Una vez terminada, la renovación del parque podría incluir características como un área de juegos con agua tiendas temporales, una pista de patinaje y un parque infantil accesible.

La encuesta pregunta a las personas qué elementos son más importantes para ellos, qué tipo de actividades disfrutarían asistir y más. También cuestiona a los residentes si preferirían algo más parecido a un "parque", que enfatiza las zonas verdes y la recreación, o una "plaza", que tendría más tiendas y programación estructurada.

Las jornadas de puertas abiertas y la encuesta son parte de los esfuerzos continuos de Heber City para transformar el parque del centro en una "sala de estar comunitaria".

El consejo municipal contrató a la firma de diseño Terracon para redactar tres conceptos posibles para el parque con presupuestos de nivel bajo, medio y alto. Se espera que el consejo revise las opciones y los comentarios del público en marzo.

Para ver detalles sobre los conceptos que Heber City está considerando, visite la página del proyecto .

Artículo traducido por Connor Hollison