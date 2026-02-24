Avalancha en el condado de Wasatch mata a un hombre de Salt Lake que practicaba snowbiking

Un hombre fue alcanzado y sepultado por una avalancha mientras practicaba snowbiking en el área de Snake Creek, al noroeste de Midway, la tarde del domingo 22 de febrero.

La Oficina del Sheriff del Condado de Wasatch lo ha identificado como un hombre de 45 años del vecindario de Rose Park en Salt Lake City.

Los servicios de emergencia se enteraron por primera vez de la avalancha, que ocurrió en el área de Caribou Basin entre el drenaje de Snake Creek y Pine Canyon, alrededor de las 4:30 p.m. del domingo. El hombre se encontraba con un grupo de motociclistas de nieve (snowmobilers y snowbikers), pero fue el único atrapado en el deslizamiento.

El sub-sheriff Josh Probst dijo que las condiciones inestables complicaron los esfuerzos de recuperación. Los equipos de búsqueda y rescate estuvieron en el lugar hasta las 9 p.m. del domingo y regresaron alrededor de las 7 a.m. del lunes.

Un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Utah trabajó con equipos de las estaciones de esquí de la zona para realizar mitigación de avalanchas antes de que se enviaran equipos de búsqueda con unidades caninas (K-9). Los buscadores han encontrado al hombre, pero los esfuerzos de recuperación continuaban hasta las 11 a.m. del lunes.

Greg Gagne, pronosticador del Centro de Avalanchas de Utah, dijo que el peligro sigue siendo “considerable” en la región, lo que significa que es probable que ocurran deslizamientos provocados por humanos.

“Donde puedes meterte en problemas es en las laderas orientadas al norte”, dijo. “Estas son laderas orientadas al noroeste, norte, noreste, particularmente al norte y noreste. Cualquier pendiente que se acerque a los 30 grados o más es sospechosa. Por lo tanto, simplemente estamos aconsejando a las personas que eviten ese terreno en este momento, y eso significa que no quieres estar en una pendiente de 30 grados o más, ni debajo o junto a una de esas pendientes”.

Esta última fatalidad en el backcountry se produce después de otras dos muertes en el condado de Wasatch. Un hombre murió en una avalancha mientras viajaba en moto de nieve en Snake Creek el 18 de febrero, y otro hombre murió tras un accidente de moto de nieve cerca de Iron Mine Mountain el 20 de febrero.

Se han reportado más de 60 avalanchas en todo el estado durante la última semana.

El teniente Alan Siddoway, quien dirige el equipo de Búsqueda y Rescate del vecino condado de Summit, dijo que anima a las personas a prepararse y verificar las condiciones antes de aventurarse en el backcountry.

“Vayan preparados. Vayan con el equipo adecuado”, dijo. “No vayan solos. Estamos viendo que, con la respuesta a las avalanchas, la capacidad de autorrescate es baja: vayan con un grupo”.

El pronóstico de avalanchas más reciente está disponible en el Centro de Avalanchas de Utah .

