Los abogados de Kouri Richins afirman que las pruebas del condado de Summit no demuestran el asesinato

En los alegatos iniciales del lunes, la abogada defensora Kathy Nester dijo que las seis horas que rodearon la muerte de Eric Richins, entre la noche del 3 de marzo y la madrugada del 4 de marzo de 2022, son esencialmente una "caja negra".

Su esposa, Kouri Richins, está acusada de su asesinato, intento de asesinato y delitos financieros. Ella se ha declarado inocente.

Su abogada afirmó que ningún testigo podrá decir exactamente qué sucedió la noche en que Eric Richins murió por una sobredosis de fentanilo.

"[Los fiscales] van a pasar semanas en este juicio tratando de convencerlos de que Kouri tenía razones para matar a su esposo, porque no pueden demostrarles que ella mató a su esposo", dijo Nester al jurado.

Los fiscales del condado de Summit sostienen que Richins envenenó a su esposo con una cantidad letal de fentanilo.

El martes, la Dra. Pam Ulmer, quien era médica forense estatal en ese momento, testificó que su autopsia de Eric Richins encontró fentanilo en su estómago y sangre, y que finalmente determinó que era una cantidad letal.

Tras dos días de juicio, los fiscales no han explicado cómo Kouri Richins habría administrado el fentanilo a su esposo, más allá de la vía oral.

Sus abogados han mencionado en numerosas ocasiones que las tazas que estaban en el fregadero nunca fueron analizadas ni tomadas como evidencia cuando las autoridades llegaron el día que Eric Richins murió.

“La niñera terminó poniéndolas en el lavavajillas a la mañana siguiente, y todavía tenían líquido en ellas”, dijo Nester.

La defensa ha dicho que los investigadores han registrado la casa familiar en Francis hasta 10 veces en los últimos cuatro años, incluso apenas dos semanas antes del juicio.

La audiencia del martes concluyó con los fiscales guiando al jurado a través de la casa de los Richins con imágenes en 3D que los investigadores crearon durante algunos de los registros.

Utilizaron el testimonio de la técnica de la escena del crimen, Chelsea Gipson, para admitir como evidencia artículos que incluían cuatro teléfonos celulares, varios comestibles de THC, medicamentos recetados y pinzas.

También cuentan con una gran cantidad de documentos financieros, datos de teléfonos celulares, mensajes de texto y otras pruebas que creen que demostrarán que Kouri Richins es culpable de la muerte de su esposo. El fiscal jefe, Brad Bloodworth, compartió algunas de las búsquedas que ella realizó en su teléfono durante los alegatos iniciales.

“‘Si alguien es envenenado’”, dijo ante el jurado, “‘¿cómo figura en el certificado de defunción?’. ‘¿Puede la policía obligarte a hacer una prueba de detector de mentiras?’. ‘Mujeres, Utah, prisión’. ‘Prisiones de lujo para ricos en Estados Unidos’”.

Bloodworth dijo que Kouri Richins sabía que estaba siendo investigada por el asesinato de su esposo cuando se realizaron esas búsquedas en su teléfono.

También se espera que el estado presente mensajes de texto entre Richins y un presunto novio, los cuales, según afirma, reflejan la infelicidad de Richins en su matrimonio y su motivo.

El jurado escuchará a la empleada doméstica de Kouri Richins, quien se espera que testifique que le vendió fentanilo a Richins.

El juicio por asesinato está programado para durar cinco semanas, hasta el 27 de marzo. El testimonio de Gipson continúa con el contrainterrogatorio este miércoles por la mañana.

Artículo traducido por Connor Hollison