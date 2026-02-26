Junction Commons busca renovación y rezonificación como desarrollo de uso mixto
Los comisionados de planificación remitieron el proyecto a los miembros del consejo del condado de Summit para una votación final.
Junction Commons recibió votos de aprobación de la Comisión de Planificación de Snyderville Basin el 24 de febrero para su propuesta de remodelación.
El centro comercial outlet en Kimball Junction ha buscado durante mucho tiempo diversificar sus inquilinos para pasar de solo tiendas minoristas a incluir también restaurantes. Ahora busca añadir viviendas y convertirse en una comunidad de uso mixto.
Pero, como ocurre con cualquier propuesta de vivienda cerca de la Interestatal 80 y la Ruta Estatal 224, la adición de tráfico vehicular a una zona ya congestionada preocupó a la comisión de planificación.
Y aunque el comisionado Eric Sagerman estuvo de acuerdo en que el proyecto debería remitirse al Consejo del Condado de Summit, dijo que quería asegurarse de que lo analizaran en contexto.
“[Junction Commons está] adyacente a otro desarrollo que tendrá 700 unidades o más, además del hotel que se está construyendo, o lo que sea que ocurra en el Parque Olímpico [de Utah]”, señaló. “No estamos añadiendo ni una sola carretera nueva ni analizando un estudio de tráfico que realmente tome en cuenta todos esos proyectos juntos”.
Justin Keys, abogado de Singerman Real Estate (propietario de Junction Commons), dijo que lo que diferencia esta propuesta de las demás es que se trata de una remodelación.
“Esto no es un desarrollo en terrenos vírgenes. No son todos autos nuevos, ¿verdad?”, dijo el abogado. “Estamos eliminando casi 100,000 pies cuadrados de espacio comercial de inmediato, lo que quita mucha demanda de las carreteras de golpe”.
Artículo traducido por Connor Hollison