Un incendio en la cocina a temprana hora de la mañana daña el restaurante Chimayo en Park City

El jefe adjunto del Distrito de Bomberos de Park City, Sean Briley, informó que los equipos recibieron una llamada sobre un incendio de grasa alrededor de las 4:45 a.m. del jueves 5 de marzo.

El fuego se originó en la cocina de Chimayo, el restaurante de comida del suroeste ubicado en la cuadra 300 de Main Street, cerca de Java Cow.

De pie frente al edificio, rodeado de mangueras y montículos de espuma blanca, Briley explicó que la antigüedad del edificio en el Casco Antiguo representó un desafío para combatir las llamas.

“Afortunadamente, hace años la ciudad exigió que todos estos edificios antiguos instalaran sistemas de rociadores, y eso probablemente ayudó a mantenerlo bajo control”, comentó. “Pero una vez que entra en los conductos, comienza a calentar la madera, y esta madera vieja probablemente tiene un contenido de humedad muy bajo”.

Los bomberos lograron sofocar las llamas en la cocina, pero mientras revisaban el resto del edificio, descubrieron que el fuego se había propagado.

“Descubrimos que había más fuego activo en espacios vacíos y, de hecho, vimos humo saliendo de los aleros del techo”, señaló.

Los espacios vacíos son las áreas ocultas detrás de las paredes o techos. Briley explicó que este tipo de incendios son difíciles de rastrear y extinguir por completo, especialmente porque pueden ascender verticalmente a través de las campanas de la cocina y extenderse al resto del edificio.

Debido a esto, los bomberos tuvieron que utilizar herramientas como motosierras y “boquillas de perforación” para atacar las llamas en espacios reducidos.

Alrededor de las 10 a.m., Briley confirmó que el incendio estaba extinguido.

“Estaremos aquí, entrando y saliendo durante el resto del día, investigando”, afirmó. “Haremos rotar a los equipos para asegurar que esté totalmente apagado y que el Casco Antiguo esté seguro”.

Briley informó que ningún miembro del personal del restaurante resultó herido.

El olor a humo impregnó el aire y las alarmas de algunos condominios cercanos al restaurante se activaron; sin embargo, los bomberos confirmaron que el fuego no se propagó a ninguno de los edificios adyacentes.

Este incendio en Chimayo es el segundo que ocurre en una propiedad de Bill White en años recientes: Grappa, el restaurante italiano situado en la parte alta de Main Street, reabrió en mayo de 2023 tras un incendio de grasa ocurrido en septiembre de 2022.

Briley señaló que los edificios del Casco Antiguo pueden ser difíciles de reparar tras sufrir daños por fuego, y estimó que edificios similares a Chimayo han tardado desde meses hasta un año en recuperarse.

Hasta el jueves a finales de la mañana, el sitio web de Chimayo indicaba que el restaurante permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Artículo traducido por Connor Hollison