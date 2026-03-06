© 2026 KPCW

Un camión de carga se vuelca cerca de Wanship, a pocas millas de los choques con ganado en la I-80 en Coalville

KPCW | By Sydney Weaver
Published March 6, 2026 at 6:44 AM MST
A semitruck rolled on I-80 westbound near Wanship around 10 p.m. on March 3, 2026.
North Summit Fire Service District
Un camión de carga se volcó en la I-80 en dirección oeste, cerca de Wanship, alrededor de las 10:00 p.m. del 3 de marzo de 2026.

Un segundo accidente de tráiler en igual número de días cerró un tramo de la Interestatal 80 en el condado de Summit la noche del martes.

El Distrito de Servicios de Bomberos de North Summit atendió el volcamiento de un tráiler en la I-80 en dirección oeste, cerca de Wanship, alrededor de las 10 p.m.

Las autoridades aún no han confirmado qué causó que el camión se volcara en el marcador de milla 154, cerca de Wanship.

Este es el segundo incidente de tráfico de gran magnitud en la zona, tras los dos choques que involucraron vacas en la autopista el lunes por la noche cerca de Coalville, a unas 10 millas al norte de Wanship.
Sydney Weaver
News Producer
