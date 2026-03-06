Un camión de carga se vuelca cerca de Wanship, a pocas millas de los choques con ganado en la I-80 en Coalville

El Distrito de Servicios de Bomberos de North Summit atendió el volcamiento de un tráiler en la I-80 en dirección oeste, cerca de Wanship, alrededor de las 10 p.m.

Las autoridades aún no han confirmado qué causó que el camión se volcara en el marcador de milla 154, cerca de Wanship.

Este es el segundo incidente de tráfico de gran magnitud en la zona, tras los dos choques que involucraron vacas en la autopista el lunes por la noche cerca de Coalville, a unas 10 millas al norte de Wanship.