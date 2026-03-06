South Summit gana el campeonato estatal de lucha por primera vez en 10 años

La preparatoria South Summit ganó en febrero su primer campeonato estatal por equipos desde 2016, y fue una victoria muy trabajada.

Se esperaba que el campeón defensor, Millard High School, se llevara otro título estatal durante la temporada. Sin embargo, durante el campeonato, South Summit logró adelantarse por 21 puntos.

Cuando el equipo regresó a Kamas cerca de las 11 p.m. la noche del triunfo, el entrenador Brach Pulver contó que amigos, familiares y otros miembros de la comunidad se alinearon con sus autos a lo largo de los últimos cinco kilómetros a la entrada del pueblo para celebrar.

“Había autos formados, tocando la bocina y recibiendo a los muchachos”, relató. “Cuando llegamos con el autobús al centro del pueblo, no sé, había unas 100 personas esperando; es algo muy importante para estos chicos”.

El estudiante de último año, Zane Winter, comentó que ver ese apoyo hizo que el equipo se sintiera aún más orgulloso.

“Fue increíble ser recibidos así al volver con el título”, dijo. “La comunidad se hizo presente por nosotros, y fue una sensación grandiosa ver a todos celebrando nuestro triunfo”.

Convertirse en campeones estatales fue aún más especial para Winter y los otros seniors Rylon Teples, Trayvn Boger y Bryce Pulver (hijo del entrenador). Los cuatro han luchado juntos por casi 10 años. Todos iniciaron en el deporte gracias a sus padres, algunos desde los tres años de edad.

Winter y Boger también ganaron títulos estatales individuales en el campeonato. Para Boger fue su tercer título individual y para Winter el primero. Winter mencionó que había quedado en segundo lugar los dos años anteriores.

“He trabajado para esto toda mi carrera. Era la meta final. Fue bueno lograrlo en mi último año”, comentó. “Pero más que nada, disfruté mucho el título por equipos”.

Boger coincidió en que la victoria grupal fue lo mejor.

“Fue genial lograrlo como equipo, especialmente como senior; además, muchos tenemos hermanos en el equipo, así que fue padre hacerlo junto a nuestros hermanos menores”.

Los cuatro luchadores veteranos señalaron que hubo algunos cambios este año que los ayudaron a ganar. Por ejemplo, Winter mencionó que el equipo entrenó seis días a la semana.

Bryce Pulver dijo que, para él, la diferencia fue que el entrenamiento se sintió menos como un trabajo y más como diversión. Boger añadió que tener entrenadores a los que les importan los atletas también ayudó.

El entrenador Brach Pulver comentó que es algo en lo que ha reflexionado mucho. Dijo que ya no entrena igual que cuando empezó hace 25 años y que, como entrenador, es importante evolucionar.

“Si no evolucionas, te quedas atrás, y creo que eso es algo que siempre les decía a nuestros entrenadores: tenemos que conocer a nuestros atletas y no podemos entrenarlos a todos igual. Tenemos que entrenarlos de forma individual”, explicó.

Cuando Pulver comenzó a entrenar en South Summit en 2017, solo había unos ocho luchadores en el programa. Ahora ha crecido a cerca de 35 estudiantes. Con este reciente triunfo, asegura estar aún más inspirado para seguir impulsando el programa.

Artículo traducido por Connor Hollison