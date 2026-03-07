Primer caso de caquexia crónica encontrado en animales del condado de Carbon

Animales en el condado de Carbon han dado ahora positivo a la enfermedad. La caquexia crónica se detectó por primera vez en los ciervos mulos de Utah en 2002, en el noreste de Utah.

La enfermedad fatal afecta los sistemas nerviosos de los ciervos, alces y uapitíes, de manera similar a la enfermedad de las vacas locas.

Entre el 1 de julio de 2025 y el 23 de febrero de 2026, los biólogos de la División de Recursos de Vida Silvestre analizaron más de 2,000 muestras; 83 resultaron positivas a la enfermedad.

La mayoría procedía del noreste y sureste de Utah. Sin embargo, se encontró por primera vez un ciervo enfermo en el área de Scofield, en el condado de Carbon.

Desde 2002, más de 430 ciervos mulos y 11 alces han dado positivo a la caquexia crónica en Utah.

Los animales infectados con la enfermedad fatal desarrollan lesiones cerebrales, se emacian, se muestran apáticos y tienen las orejas caídas.

El riesgo de transmisión de animales a humanos es extremadamente bajo, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aconsejan no comer la carne de animales infectados.

Artículo traducido por Connor Hollison