© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber Valley, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Primer caso de caquexia crónica encontrado en animales del condado de Carbon

KPCW | By Sydney Weaver
Published March 7, 2026 at 9:02 PM MST
Animals infected with chronic wasting disease can develop brain lesions, become emaciated, appear listless and eventually die.
The Utah Division of Wildlife Resources
Los animales infectados con la caquexia crónica (CWD) pueden desarrollar lesiones cerebrales, presentar un estado de emaciación (adelgazamiento extremo), mostrarse apáticos y, finalmente, morir.

Los biólogos de Utah han confirmado la caquexia crónica en nuevas áreas del estado.

Animales en el condado de Carbon han dado ahora positivo a la enfermedad. La caquexia crónica se detectó por primera vez en los ciervos mulos de Utah en 2002, en el noreste de Utah.

La enfermedad fatal afecta los sistemas nerviosos de los ciervos, alces y uapitíes, de manera similar a la enfermedad de las vacas locas.

Entre el 1 de julio de 2025 y el 23 de febrero de 2026, los biólogos de la División de Recursos de Vida Silvestre analizaron más de 2,000 muestras; 83 resultaron positivas a la enfermedad.

La mayoría procedía del noreste y sureste de Utah. Sin embargo, se encontró por primera vez un ciervo enfermo en el área de Scofield, en el condado de Carbon.

Desde 2002, más de 430 ciervos mulos y 11 alces han dado positivo a la caquexia crónica en Utah.

Los animales infectados con la enfermedad fatal desarrollan lesiones cerebrales, se emacian, se muestran apáticos y tienen las orejas caídas.

El riesgo de transmisión de animales a humanos es extremadamente bajo, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aconsejan no comer la carne de animales infectados.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver