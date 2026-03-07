Kouri Richins cuenta la historia de su vida en nueva evidencia del juicio por asesinato

El jueves, los fiscales mostraron la "historia de vida" escrita por la propia Kouri Richins a los miembros del jurado del condado de Summit, quienes decidirán si es culpable de asesinar a su esposo en 2022.

Ella escribió el relato en tercera persona como parte de una tarea en un retiro de bienestar en Arizona en 2021.

Según su propio relato, Kouri Richins tuvo una infancia difícil e itinerante.

Ella nació en Oklahoma en 1990 y se mudó a 17 estados diferentes debido al trabajo de sus padres. Dijo que su padre era un “ingeniero exitoso”, pero que fue a prisión cuando ella tenía 6 años.

Relató que él estaba ebrio y se desmayó al volante, golpeando a un oficial que realizaba una parada de tráfico.

Los padres de Kouri Richins se divorciaron después de eso, y ella se mudó a Utah con su madre y su hermano en el año 2000.

“La mamá de Kouri, quien hoy es su mejor amiga, tenía su propia adicción”, escribió Kouri Richins. “Es una jugadora compulsiva”.

Kouri Richins recordó haber pasado fines de semana en habitaciones de hoteles casino, donde su madre perdió dinero, su casa y sus autos.

Dijo que la universidad fue un nuevo comienzo y fue cuando conoció a su difunto esposo, Eric Richins.

“Ella se enamoró instantáneamente de la idea de un matrimonio con hijos y una familia feliz, una familia estable”, escribió Kouri Richins.

Se quedó embarazada en su segundo año y tuvo al primero de los tres hijos de la pareja.

Kouri Richins escribió que intentó “perseguir la felicidad” a través del matrimonio, teniendo más hijos y asistiendo a la escuela de posgrado.

Dijo que su vida entró en una espiral después de 2018, cuando descubrió que su esposo tenía una “aventura emocional”. Kouri Richins dijo que asistió a terapia por ansiedad y depresión, y que su esposo la agotaba emocionalmente.

Ahora se encuentra en juicio por su asesinato en 2022 y se ha declarado inocente.

Los fiscales del condado de Summit alegan que Kouri Richins también tuvo una aventura y que el negocio inmobiliario que inició en 2019 tenía deudas de millones de dólares.

Ellos creen que ella envenenó mortalmente a su esposo con fentanilo para recuperar el dinero del seguro de vida y heredar su patrimonio.

Kouri Richins escribió un libro infantil sobre cómo lidiar con la muerte de un padre antes de su arresto en mayo de 2023. Ha estado en la cárcel del condado de Summit desde entonces.

Sus abogados inicialmente pidieron al tribunal que excluyera del juicio la historia de vida que escribió en 2021.

El juez Richard Mrazik dictaminó que era relevante para entender cómo se sentía respecto a su matrimonio, por lo que los fiscales del condado de Summit prepararon una versión redactada para el tribunal.

Sin embargo, la defensa solicitó que el jurado viera la entrada completa del diario el jueves. No está claro qué información había sido redactada originalmente.

El juicio está programado hasta el 27 de marzo.

