Un hombre ha sido arrestado por la presunta agresión sexual de una adolescente en Park City

Documentos del condado de Summit muestran que una joven de 14 años denunció la presunta agresión a finales de febrero, afirmando que un hombre le quitó la ropa por la fuerza y la tocó a pesar de sus objeciones.

Según el informe, la joven se encontraba en casa de una amiga cuando el hombre se le acercó en un dormitorio donde ella estaba viendo videos en línea. Ella dijo a la policía que conocía al hombre porque él había salido previamente con su amiga.

Después de llamar a uno de sus padres, la adolescente abandonó el apartamento y se puso en contacto con el oficial de recursos escolares dos días después de la presunta agresión, según los documentos.

Posteriormente, la policía de Park City utilizó la cuenta de redes sociales del hombre para localizarlo frente a un complejo de apartamentos el 4 de marzo. Inicialmente, el sujeto mintió a la policía sobre su identidad y su lugar de residencia.

La declaración jurada indica que, antes de su arresto, el hombre dijo a la policía que estaba al tanto de los rumores sobre la agresión y que estos no eran ciertos.

El hombre fue ingresado en la cárcel el 4 de marzo bajo sospecha de un delito grave de segundo grado por abuso sexual forzado y un delito menor de clase B por proporcionar información falsa a la policía. Los documentos muestran que permanece detenido sin fianza.

Los oficiales citaron preocupaciones por la seguridad de la comunidad y un posible riesgo de fuga al no contar con estatus legal en los Estados Unidos. Hasta el 6 de marzo, no se habían presentado cargos formales.

Es política de KPCW no nombrar a individuos que no hayan sido procesados formalmente.

Artículo traducido por Connor Hollison