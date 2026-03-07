© 2026 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber Valley, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

El 9 de marzo es el último día para que los residentes locales presenten sus comentarios sobre la propuesta de la vía de circunvalación del Heber Valley

KPCW | By Grace Doerfler
Published March 7, 2026 at 6:15 AM MST
UDOT Open House on Heber bypass
Matt Sampson
/
KPCW
Los residentes de Heber Valley observan la ruta planificada de la vía de circunvalación en la audiencia pública del UDOT, el 28 de enero de 2026.

Los comentarios pueden enviarse por correo electrónico o carta física, dejando un mensaje de voz o completando un formulario en el sitio web del UDOT.

El Departamento de Transporte de Utah planea construir la vía de circunvalación de Heber Valley a través de una parte de North Fields para ayudar a abordar los problemas de tráfico en el valle.

Su decisión del 7 de enero dio inicio a un periodo de comentarios públicos de 60 días, y los residentes locales tienen hasta las 11:59 p.m. del lunes 9 de marzo para compartir sus opiniones con el UDOT.

El UDOT sugiere proporcionar comentarios sobre secciones o temas específicos del borrador de la declaración de impacto ambiental. También recomienda incluir datos, citas o experiencias personales para respaldar cada comentario.

El UDOT afirma que los comentarios y preguntas enfocados en soluciones son los más útiles.

Los comentarios públicos no son un voto, pero serán incluidos en el documento final que registre la decisión del UDOT. También podrían ayudar al UDOT a considerar impactos que pasó por alto.

El UDOT planea publicar su EIS final este verano.

Para obtener más información sobre los planes de la vía de circunvalación y cómo compartir sus opiniones con el UDOT, visite el sitio web del proyecto.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Grace Doerfler
KPCW Wasatch County reporter
See stories by Grace Doerfler