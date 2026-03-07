El 9 de marzo es el último día para que los residentes locales presenten sus comentarios sobre la propuesta de la vía de circunvalación del Heber Valley

El Departamento de Transporte de Utah planea construir la vía de circunvalación de Heber Valley a través de una parte de North Fields para ayudar a abordar los problemas de tráfico en el valle.

Su decisión del 7 de enero dio inicio a un periodo de comentarios públicos de 60 días, y los residentes locales tienen hasta las 11:59 p.m. del lunes 9 de marzo para compartir sus opiniones con el UDOT.

El UDOT sugiere proporcionar comentarios sobre secciones o temas específicos del borrador de la declaración de impacto ambiental. También recomienda incluir datos, citas o experiencias personales para respaldar cada comentario.

El UDOT afirma que los comentarios y preguntas enfocados en soluciones son los más útiles.

Los comentarios públicos no son un voto, pero serán incluidos en el documento final que registre la decisión del UDOT. También podrían ayudar al UDOT a considerar impactos que pasó por alto.

El UDOT planea publicar su EIS final este verano.

Para obtener más información sobre los planes de la vía de circunvalación y cómo compartir sus opiniones con el UDOT, visite el sitio web del proyecto .

Artículo traducido por Connor Hollison