Los líderes del condado de Wasatch han enviado una carta al Departamento de Transporte de Utah (UDOT) proponiendo una nueva opción de circunvalación

El concejal del condado de Wasatch, Erik Rowland, considera que la ruta de la circunvalación de Heber Valley está en el lugar equivocado.

En una carta de 36 páginas enviada al Departamento de Transporte de Utah (UDOT), propone desplazar la carretera hacia el este, de modo que la circunvalación pase más cerca de la ruta norte de la U.S. 40.

Rowland afirmó que su objetivo con la carta —firmada conjuntamente por el consejo del condado y líderes de Heber City y Midway— es reducir los impactos ambientales de la carretera.

“¿Qué tanto podemos acercarnos a la 40?”, cuestionó. “¿Qué tanto podemos aprovechar esa huella existente para obtener lo mejor de ambos mundos?”.

Las preocupaciones de Rowland incluyen la salud a largo plazo del acuífero de Heber Valley, la preservación de North Fields como parte del patrimonio agrícola del condado, el deseo de la comunidad de contar con espacios abiertos y más.

Él presentó la carta ante diversos organismos a medida que se acercaba el final del periodo de comentarios públicos de UDOT, pidiendo a sus colegas líderes del valle que se unieran contra la ruta elegida.

Las reacciones fueron mixtas.

En la reunión del Concejo Municipal de Heber City el 3 de marzo, el ingeniero de la ciudad, Russ Funk, dijo que las personas que aman Heber Valley también deben reconocer sus problemas de tráfico, e instó a los líderes electos a no obstaculizar una solución.

“Ha habido muchas quejas sobre UDOT y lo mucho que esto está tardando, y parece que solo estamos dando vueltas en círculos; esta es la razón”, señaló. “Veo esto como un retraso en el cronograma y, en última instancia, como algo que impide este proyecto que la ciudad necesita desesperadamente”.

Al hablar con el Concejo Municipal de Midway unos días después, Rowland dijo que su intención no es entorpecer un proyecto que lleva décadas en desarrollo, pero que las preocupaciones ambientales deben tomarse en serio.

“Obviamente, no queremos un retraso”, dijo. “Pero si [UDOT] puede analizar esto y mitigarlo ahora, entonces potencialmente podríamos tener este proyecto terminado en un tiempo razonable”.

“Pero si hacer lo correcto causa un retraso, es lo que hay”, expresó el concejal de Midway, Andy Garland.

El Concejo del Condado de Wasatch y el Concejo Municipal de Midway acordaron por unanimidad firmar la carta. Algunos funcionarios electos de Heber City también firmaron, mientras que otros se sintieron menos cómodos haciéndolo.

El gerente del proyecto de UDOT, Craig Hancock, dijo que varios factores determinaron dónde cruzará la Ruta B por North Fields, incluyendo la eficiencia del viaje y los impactos ambientales.

“Queríamos asegurarnos de que funcionara geométricamente”, explicó. “Y el otro gran factor fue evitar los humedales. Sé que la alternativa B tiene mayores impactos en los humedales, pero intentamos ubicarla de manera que se minimizaran esos impactos”.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército determinará los requisitos precisos de mitigación ambiental que UDOT debe seguir. Hancock afirmó que la agencia no tiene la intención de quitarle las tierras de cultivo al valle.

“Vamos a trabajar con vendedores dispuestos”, aseguró. “Realmente sólo estamos tratando de cumplir con nuestros requisitos de mitigación de humedales para ayudar a preservar parte de ese espacio abierto que le importa a la comunidad”.

El periodo de 60 días para comentarios públicos sobre la circunvalación finaliza la noche del 9 de marzo. Después de eso, UDOT analizará y responderá a todos los comentarios. Planea publicar su decisión final este verano.

Artículo traducido por Connor Hollison