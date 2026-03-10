Fracasa la legislación que impacta el crecimiento en los condados de Summit y Tooele

El Proyecto de Ley de la Cámara (HB 457) fue aprobado en el último día de la Sesión General Legislativa de 2026, pero los legisladores eliminaron las partes que afectaban al condado de Summit.

Una versión del mismo habría exigido que los condados de Summit y Tooele planificaran un nuevo crecimiento urbano en sus planes generales.

Dado que la desarrolladora Ivory Homes habló a favor del proyecto de ley , los líderes del condado de Summit especularon que era una forma de que la empresa impulsara sus intereses en Browns Canyon y en el área de Hoytsville.

Sin embargo, el 3 de marzo, el patrocinador del proyecto de ley, el representante Jim Dunnigan (republicano de Taylorsville), eliminó esa parte de la propuesta.

Ahora, el HB457 sigue centrado en áreas de terreno no incorporadas en el condado de Weber. Requeriría que esas "islas" se anexen a la ciudad o pueblo que las rodea.

Hasta el lunes, el HB457 estaba a la espera de la firma del gobernador Spencer Cox.

Artículo traducido por Connor Hollison