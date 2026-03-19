El desarrollador de Canyons Village ha logrado desbloquear el financiamiento para su proyecto tras un cambio de postura (reversión) por parte del consejo

El Concejo del Condado de Summit denegó la solicitud de una filial de Talisker Corporation para un “distrito de infraestructura pública” (PID, por sus siglas en inglés) el pasado diciembre.

En ese momento, algunos miembros del concejo expresaron su preocupación debido a que una carta del auditor estatal de Utah había aconsejado cautela con los PID .

Pero después de que los legisladores de Utah aprobaran un proyecto de ley para asegurar que los PID no representen una responsabilidad financiera para las ciudades o condados, Talisker regresó al concejo del condado y obtuvo su apoyo el 11 de marzo.

La concejal Tonja Hanson dijo que facilitar un nuevo hotel en Canyons Village ayudará al condado de Summit a competir con el East Village de Deer Valley Resort en el condado de Wasatch.

“La gente me ha escuchado decir esto públicamente antes: me preocupa lo que está sucediendo en Deer Valley East y los impactos que eso tiene en nuestro condado, en nuestro [impuesto por habitación], ese tipo de cosas”, dijo.

Una condición de la aprobación es que Talisker cubra el costo de la infraestructura de transporte. El concejo exigirá al desarrollador que reserve 1 millón de dólares recaudados por el PID para una estación de tránsito rápido de autobuses (BRT) para el servicio de autobuses del condado.

Los PID funcionan mediante la emisión de bonos —al igual que otras entidades gubernamentales— y normalmente los pagan con impuestos a la propiedad. Pero solo se gravan a sí mismos, no a otros propietarios del condado o de la ciudad en la que se encuentran.

Según los abogados civiles del condado de Summit y el banquero de finanzas públicas Sam Elder, la Legislatura de Utah se ha esmerado en decir que los PID no son “parte de” los gobiernos de los condados o ciudades.

Elder le dijo al concejo que parte del Proyecto de Ley de la Cámara 507 , aprobado este año, aborda ese punto.

“También establece expresamente que las obligaciones financieras, incluyendo la auditoría y la contabilidad, son responsabilidad exclusiva del PID y no de la entidad creadora”, afirmó.

El auditor del estado de Utah sugirió anteriormente que los PID deberían entenderse como parte de la ciudad o del condado que los crea. Pero el principal abogado civil del condado de Summit, Dave Thomas, ha dicho repetidamente al concejo que el auditor estaba equivocado.

Cuando el concejo reanudó las discusiones sobre el PID en febrero , el concejal Roger Armstrong dijo que aún no estaba convencido, citando preocupaciones sobre la aceleración del crecimiento. Él estuvo ausente el 11 de marzo cuando sus colegas votaron 4-0 para aprobar el PID de Canyons.

Los límites del distrito incluirán terrenos sobre el campo de golf, al norte del elevador Orange Bubble Express, actualmente reservados para un hotel y un centro de conferencias. También podría pagar la expansión de High Mountain Road entre las góndolas Red Pine y Sunrise.

El mes pasado, la abogada de la filial de Talisker, Laurel Simpson, y Elder estimaron que Canyons ha construido entre el 40% o el 55% de los edificios que tiene derecho a construir.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison