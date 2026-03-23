Los demócratas del condado de Summit abren el proceso de solicitudes para el cargo interino de secretario del condado
El Partido Demócrata del condado de Summit nominará a un secretario del condado interino después de que Eve Furse anunciara que dejará el cargo en abril.
El partido está buscando aspirantes para el puesto. Los candidatos deben ser votantes registrados del condado de Summit y haber vivido en el condado durante al menos un año. Tienen hasta el 31 de marzo para presentar su solicitud.
Las solicitudes pueden enviarse por correo electrónico a la presidenta del partido, Anne Kirvan, hasta el 31 de marzo a las 5 p.m.
El partido presentará un nominado al Concejo del Condado de Summit, el cual nombrará a un reemplazo para cumplir el resto del mandato de Furse hasta diciembre.
El Partido Demócrata del Condado de Summit se reunirá en la Escuela Secundaria de Park City el 7 de abril a las 7 p.m. para seleccionar a un nominado. La convención está abierta al público, pero solo los delegados acreditados del partido podrán votar.
Furse anunció su renuncia a principios de este mes. Su último día es el 8 de abril.
Artículo traducido por Connor Hollison