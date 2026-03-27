Qué saber antes de las elecciones primarias de Utah

Los votantes registrados tienen hasta las 5 p.m. del 1 de abril para cambiar su afiliación partidaria y poder votar en las primarias. Los votantes pueden cambiar su afiliación en línea, por correo o en persona en la oficina del secretario de su condado.

En el Wasatch Back, la convención de nominación republicana del condado de Summit será el 31 de marzo en Ecker Hill Middle School. Los delegados nominarán oficialmente a Suni Woolstenhulme, quien se postula sin oposición, como candidata republicana para secretaria del condado.

Los asistentes deben confirmar su asistencia (RSVP) y estar registrados como republicanos.

Los demócratas del condado de Summit organizarán una convención abierta el 7 de abril en Park City High School para que los votantes conozcan a los candidatos. Los delegados también elegirán a un secretario del condado interino antes de las elecciones generales de 2026. Todos son bienvenidos a asistir.

En el condado de Wasatch, el Partido Republicano también se reunirá el 7 de abril para su convención de nominación en Rocky Mountain Middle School. Los asistentes deben llevar identificación y estar registrados como republicanos.

Los demócratas del condado de Wasatch se reunirán el 8 de abril en la sala comunitaria del Distrito de Bomberos de Wasatch en Heber. La convención está abierta al público.

Los residentes de Utah que no estén registrados para votar y deseen recibir una boleta de votación primaria por correo deben registrarse antes de las 5 p.m. del 12 de junio. De lo contrario, pueden registrarse en persona el día de la elección primaria.

Se puede encontrar más información sobre las elecciones locales y estatales de Utah y sobre cómo registrarse para votar en vote.utah.gov .

Artículo traducido por Connor Hollison