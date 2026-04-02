Hideout reestructura las tarifas del servicio de agua

El municipio de Hideout ha estado operando su fondo de agua con déficit. El año fiscal pasado, proveer los servicios de agua, alcantarillado y aguas pluviales costó aproximadamente $44,000 más de lo que el municipio recaudó en cuotas de servicios públicos.

Si el municipio reserva parte de sus ingresos para un fondo de excedentes, el déficit es aún mayor: casi $245,000.

Esto se basa en un análisis de tarifas reciente realizado por el asesor de finanzas públicas Fred Philpot.

Él recomendó varios ajustes de tarifas para ayudar a Hideout a salir de los números rojos, y el concejo municipal adoptó el primero de varios cambios propuestos en una reunión especial el 24 de marzo.

Philpot propuso un aumento del 80% en la tarifa de alcantarillado, de $28.60 a $51.30 por mes. El alcalde de Hideout, Ralph Severini, dijo que está a favor del cambio.

“Analicé entre 10 y 15 municipios, y el rango de los 50 dólares es definitivamente el promedio entre ellos”, comentó. “Esto básicamente nos pone al nivel de lo que probablemente deberíamos haber estado pagando”.

Los miembros del concejo votaron a favor de aumentar las tarifas de alcantarillado, y Severini dijo que los cambios deberían entrar en vigor “lo antes posible”.

Más adelante en esta primavera, el concejo considerará ajustar también las cuotas de agua potable, aguas pluviales y las tarifas de "reserva".

El término "reserva" se refiere a garantizar que el agua esté disponible para una propiedad cuando se necesite. Esto aplica a los cientos de futuros hogares en Hideout. Si el municipio sigue las recomendaciones de Philpot, las tarifas de reserva variarán dependiendo de si los desarrolladores poseen o no derechos de agua.

Philpot recomienda reducir la tarifa base del agua de $94.90 a $79.12. Los residentes deberán pagar un cargo extra si utilizan más de 10,000 galones en un mes. Las cuotas por aguas pluviales aumentarían de $6 al mes a $16.21.

Esos cambios propuestos estarán en la agenda para la reunión del concejo municipal del 9 de abril.

Jan McCosh, la administradora municipal, dijo que tiene algunas preocupaciones sobre lo que la nueva estructura de tarifas podría significar para los residentes de bajos ingresos.

“Les he estado enviando avisos sobre nuestros aumentos en los servicios públicos; me preocupa un poco el efecto que tendrá en nuestras comunidades de viviendas asequibles”, mencionó. “Ellos consumen bastante agua, por lo que van a recibir un aumento considerable”.

Por otra parte, McCosh dijo que Hideout también está considerando cómo hacer cumplir las reglas de estacionamiento y otras normas municipales que se infringen con frecuencia.

“Comenzaríamos con el estacionamiento y luego pasaríamos a otras, como la basura abandonada, simplemente varias cosas de las que recibimos quejas de los residentes”, explicó.

Dijo que es probable que el municipio cree un contrato con Interstate Parking, que proporciona control de estacionamiento en centros turísticos como Deer Valley y Alta. El costo de una multa de estacionamiento aún está por determinarse, pero probablemente será de al menos $200.

Artículo traducido por Connor Hollison