Nuevos fondos del impuesto sobre las ventas financian búsqueda y rescate, alivian el fondo general del condado de Summit

Los votantes del condado de Summit aprobaron el impuesto sobre las ventas para servicios de emergencia en noviembre de 2024, mientras el condado luchaba por financiar las crecientes necesidades de sus servicios de emergencia.

En ese momento, el concejo del condado consideró aumentar los impuestos a la propiedad a través del proceso de "verdad en la tributación", dice el director de finanzas Matt Leavitt.

“En ese momento, la propuesta era básicamente: si los votantes aprobaban el impuesto sobre las ventas para servicios de emergencia, entonces el concejo se comprometía a retirarse del proceso de verdad en la tributación”, explicó Leavitt. “Así que el concejo quiso dar a los votantes y propietarios la oportunidad de expresar cómo querían recaudar los ingresos, y luego el concejo reaccionó en consecuencia”.

Los votantes eligieron el impuesto sobre las ventas, con un 73 % a favor. Las recaudaciones comenzaron en junio de 2025, y el impuesto del 0.5 % generó casi $7 millones el año pasado. Ahora, los fondos se están desembolsando por primera vez. El condado proyecta que recaudará $17.5 millones en su primer año completo de recaudación, y estima que el 65 % de esos ingresos son generados por no residentes.

El impuesto se convirtió en una opción después de que la Legislatura de Utah permitiera a los municipios aumentar un impuesto sobre las ventas para financiar agencias impactadas por el turismo, desde vertederos hasta el cumplimiento de la ley.

La sheriff Kacey Bates dijo que su oficina ha sentido los beneficios.

“Solo llevamos un año en esto, pero solo en el último año presupuestario, hemos podido planificar y pedir cosas diferentes que nunca habíamos pedido antes teniendo en cuenta el impuesto de ventas de emergencia, y es para beneficiar a los contribuyentes. Es para beneficiar a las personas a las que, en última instancia, estamos ayudando”, dijo Bates.

El impuesto no significa, sin embargo, que los cuerpos de emergencia y agencias similarmente impactadas por el turismo estén recibiendo millones más en financiamiento.

“El impuesto nos permitió usar ese dinero para esos programas de emergencia, lo que liberó dinero que anteriormente apoyaba esos programas para que pudiéramos usarlo en otros lugares”, dijo Leavitt.

En otras palabras, el condado ahora puede desviar fondos generales de las agencias de respuesta a emergencias hacia otros servicios.

Búsqueda y Rescate del Condado de Summit es la única agencia que recibe un aumento presupuestario debido al impuesto: un incremento de $120,000. Utilizará una parte de los fondos para avanzar hacia un modelo remunerado para su cuerpo de miembros, que actualmente son voluntarios.

El teniente Alan Siddoway ha supervisado SAR en el condado durante más de cuatro décadas. Dijo que los fondos adicionales marcan lo mucho que han progresado.

“Algunos de los miembros del equipo recuerdan la época en la que respondíamos a las llamadas en una ambulancia convertida que ya estaba anticuada antes de ser convertida. Y esos miembros aprecian especialmente lo que tenemos ahora, lo que hemos podido adquirir y lo que hemos podido mejorar”.

A medida que se avanza hacia un modelo remunerado, Siddoway dijo que sigue estando “profundamente agradecido” con los voluntarios que han construido el programa de SAR durante las últimas décadas.

El condado está integrando actualmente un comité asesor de 5 miembros compuesto por residentes para ayudar a dirigir el uso de los fondos.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison