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Dónde encontrar huevos de Pascua en el Wasatch Back este fin de semana

KPCW | By Sydney Weaver
Published April 2, 2026 at 7:03 PM MDT
Hunters ready to collect Easter Eggs at the annual Basin Recreation Easter Egg Scramble at Matt Knoop Park.
Basin Recreation
/
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Cazadores listos para recolectar huevos de Pascua en el Basin Recreation Easter Egg Scramble anual en el parque Matt Knoop.

El Wasatch Back celebrará la Pascua el 3 de abril con búsquedas de huevos gratuitas.

En el condado de Summit, Basin Recreation llevará a cabo su búsqueda anual de huevos de Pascua en Willow Creek Park.

La búsqueda gratuita para niños de 10 años o menos comienza al mediodía. Se recomienda registrarse.

El clima podría trasladar la búsqueda de Basin Rec. al campo de césped artificial en el cercano Matt Knoop Park.

En el condado de Wasatch, la policía de Heber organizará la tercera búsqueda anual de huevos y desayuno de panqueques de los socorristas en la estación de policía. El desayuno de panqueques comienza a las 10 a. m., seguido de búsquedas de huevos por grupo de edad a las 11 a. m.

Snyderville Basin Recreation es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison
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