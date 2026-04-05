Park City Mountain termina la temporada de esquí antes de tiempo con poca ayuda de la Madre Naturaleza

Si un área de esquí puede sobrevivir a un invierno como el que acaba de tener Utah, puede hacer cualquier cosa.

“Creo que esa es una gran lección de la temporada. Si pudimos hacer que este invierno funcionara hasta el punto en que lo hicimos, entonces podemos hacer que cualquier temporada funcione”, dijo John Kanaly, director de comunicaciones de Park City Mountain.

Hacer que el invierno de 2026 “funcionara” implicó depender de la tecnología de fabricación de nieve como nunca antes. Kanaly dio crédito al equipo de operaciones de montaña de Park City por la capacidad del resort para abrir, a pesar de un invierno que trajo a Utah las temperaturas más cálidas y la menor cantidad de nieve registradas.

“A pesar de ilusionarnos varias veces con que finalmente podría volverse a nuestro favor, el invierno nunca llegó a materializarse en el frente meteorológico”, señaló Kanaly.

El viernes, el resort anunció que finalizaría sus operaciones el 5 de abril con el cierre de Canyons Village. Los remontes en el área base de Mountain Village dejaron de funcionar el 29 de marzo.

1 of 3 — Ticket Office.JPG Skiers line up to purchase tickets and brave the barren hills at Park City Mountain on April 4 for one final weekend of skiing in 2026. Gavin McGough / KPCW 2 of 3 — DeckVantage.JPG Skiers below the Red Pine Lodge at Park City Mountain resort on April 4. Gavin McGough / KPCW 3 of 3 — Liftline.JPG Skiers board a lift at Park City Mountain on April 4. A winter storm brought snow to the Wasatch Back in early April, but it wasn't enough to extend the ski season past April 5, the resort's closing day. Gavin McGough / KPCW

Los esquiadores aprovecharon el terreno restante hasta el último momento. Emilio Terrazas voló desde la Ciudad de México para sus vacaciones de primavera y estaba disfrutando del ambiente afuera del Red Pine Lodge el sábado.

“Es un día completo, hay mucha gente aquí”, comentó. “Las condiciones son estupendas. Hay nieve. El clima es muy agradable. ¡Es un gran día para esquiar!”.

La familia Terrazas realiza un viaje anual a Park City y se disponía a salir de la ciudad después de esquiar toda la semana. Para otros visitantes, el momento fue menos oportuno.

Julie Johnson, de Virginia, reservó una semana completa en Park City en septiembre. El sábado fue su primer día de vacaciones y tenía la intención de esquiar toda la semana; el cierre del resort cambió esos planes.

“Reservamos todo con la esperanza de que fuera una temporada de esquí normal, pero mantenemos el ánimo y sacamos lo mejor de la situación”, señaló.

Su grupo de 17 viajeros —varias familias reunidas en un viaje de vacaciones de primavera— dijo que se dirigirían a los resorts del Wasatch Front para aprovechar al máximo sus pases.

“Nos llamamos los ‘cazadores de nieve’”, dijo, “así que iremos a Solitude o Snowbird después de que Park City Mountain cierre”.

Para muchos esquiadores, el valor económico es una preocupación. Mara Ize, residente de Park City, subía a la telecabina Red Pine Gondola durante el fin de semana de cierre, en uno de sus primeros días de actividad.

“Usé mi Epic Pass dos veces este año. Hoy es la tercera. Así que no es muy rentable”, comentó, y añadió que había decidido no renovar el pase para el próximo invierno.

El invierno, admitió, no ha sido lo habitual.

“Toda esta temporada ha sido muy extraña”, dijo. “He estado aquí durante 9 años y nunca había visto tan poca nieve. Es muy preocupante porque, para mí, se traduce en los efectos del calentamiento global”.

Ize agregó que todavía planea comprar algún tipo de pase de esquí el próximo año, manteniendo la esperanza de una mejor temporada.

Artículo traducido por Connor Hollison