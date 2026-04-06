El condado de Summit identifica al hombre hallado muerto en Browns Canyon

La Oficina del Sheriff del Condado de Summit informa que Manuel Juan Sánchez, de 46 años, fue abandonado en High View Road, en Browns Canyon, el 26 de marzo.

El portavoz del sheriff, Skyler Talbot, no pudo confirmar dónde vivía, aunque los investigadores creen que probablemente fue asesinado en el apartamento de su esposa en Midvale.

La mujer de Midvale y su novio han sido arrestados bajo sospecha de profanación de un cadáver y obstrucción de la justicia por abandonar a Sánchez en una zona rural del condado de Summit.

Basándose en una autopsia preliminar, la oficina del sheriff cree que Sánchez murió debido a un traumatismo por objeto contundente en la cabeza provocado por un martillo. Los agentes encontraron un martillo y una manta ensangrentada en el apartamento de Midvale.

Talbot señaló que tanto la esposa como su novio niegan haber matado a Sánchez, aunque presuntamente admiten haber abandonado su cuerpo.

“Tenemos a la novia diciendo que el novio fue el responsable del homicidio. Y, a la inversa, tenemos al novio diciendo que la novia fue la responsable”, explicó.

Tanto la mujer como el novio, residente de Layton, permanecían en la cárcel del condado de Summit sin fianza hasta el lunes. Aún no se les han imputado cargos por ningún delito.

“Nuestros investigadores trabajarán muy de cerca con la oficina del fiscal para asegurar que esos cargos se presenten de manera adecuada y contra las personas correctas”, afirmó Talbot.

Si la mujer y su novio no son acusados esta semana, serán puestos en libertad.

Según la ley de Utah, las personas detenidas sin fianza suelen ser liberadas al cuarto día de su arresto si no se les imputa algún delito.

Los fiscales también pueden solicitar a un juez un plazo adicional de tres días para presentar los cargos.

Artículo traducido por Connor Hollison