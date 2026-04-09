La escuela primaria Trailside Elementary tendrá un nuevo director el próximo año escolar

Alane Gaspari será la nueva directora de la primaria Trailside Elementary. La Junta de Educación del Distrito Escolar de Park City aprobó su contrato durante una reunión el martes.

Ella ha estado en el distrito desde 2007. Gaspari enseñó primer y tercer grado, y se desempeñó como intervencionista para estudiantes con dificultades académicas o de comportamiento. También fue decana de servicios estudiantiles en las escuelas primarias McPolin y Jeremy Ranch. Recientemente, Gaspari fue la subdirectora de la escuela secundaria Ecker Hill Middle School.

“Estoy muy emocionada de volver a mis raíces de escuela primaria y unirme a este increíble equipo de directores de primaria”, dijo Gaspari a la junta.

Fuera de la enseñanza y la administración escolar, Gaspari ha sido miembro de la junta de Park City Reads, donde contribuyó a iniciativas de alfabetización. También obtuvo certificaciones de lectura diseñadas para apoyar diversas necesidades de aprendizaje y estrategias de instrucción.

“El conocimiento institucional de Alane, combinado con su experiencia en alfabetización y servicios estudiantiles, la convierte en la líder ideal para aprovechar el éxito de Trailside”, dijo la superintendente Lyndsay Huntsman en un comunicado. “Ella es una defensora comprobada del crecimiento estudiantil que comprende el espíritu único de nuestra comunidad”.

La directora anterior de Trailside, Tricia Wilbourne, dejó su cargo abruptamente en marzo. El distrito señaló que no puede hacer comentarios sobre asuntos de personal y no pudo revelar el motivo de la partida de Wilbourne.

“Nuestro enfoque sigue siendo garantizar una transición fluida y el apoyo continuo para los estudiantes, el personal y las familias”, dijo el distrito a KPCW.

La directora de Educación Técnica y Profesional (CTE), Tracy Fike, ocupará el cargo de directora de Trailside hasta que Gaspari asuma el mando el 1 de julio. Fike ha estado en el distrito desde 2012 y fue directora de Trailside antes de convertirse en la nueva directora de CTE en 2025.

Artículo traducido por Connor Hollison