Los residentes de Wasatch Back podrán aprender sobre la mitigación de incendios forestales en una feria

La acumulación de nieve en mínimos históricos y el clima anormalmente cálido de este invierno pronostican una mayor actividad de incendios forestales en Utah (conocido como el "Estado Colmena"). El Centro Nacional Interagencial de Bomberos predice que el norte de Utah tendrá probabilidades superiores a lo normal de incendios forestales significativos este julio.

Ante la mayor probabilidad de incendios forestales, más de una docena de asociaciones de propietarios en todo Wasatch Back están animando a los residentes locales a aprender cómo proteger sus hogares.

Don Brown, residente de Pinebrook, quien ayudó a organizar la feria anual de preparación ante incendios forestales el 25 de abril. Señaló que muchos residentes preocupados viven en la interfaz urbano-forestal, o WUI, donde el desarrollo se encuentra con la naturaleza.

“Vivir en la WUI, la interfaz urbano-forestal, hace necesario que nos preparemos para la eventualidad de un incendio forestal”, dijo Brown en el programa “Local News Hour” de KPCW el 17 de abril . “Queremos educar a los propietarios del área para que puedan tener esa preparación”.

La feria cuenta con un panel de discusión con una variedad de expertos.

Taiga Rohrer, de Utah Forestry, Fire and State Lands, brindará detalles sobre la ley HB48, la cual tiene como objetivo garantizar que los residentes se protejan a sí mismos y a sus vecinos de los incendios forestales.

Brad Washa, profesor asistente de ciencias de incendios forestales de la Universidad Estatal de Utah, y David Telian, copropietario de Alpine Forestry, hablarán sobre la mitigación de incendios forestales. Brown dijo que los consejos incluyen retirar materiales combustibles de los alrededores de las casas.

“Las brasas pueden ser lanzadas a una milla o más, y cuando se asientan en un montón de agujas de pino en su techo, o entran en un sofito y se alojan en el aislamiento, pueden arder sin llama y crear un incendio”, dijo.

El panel también contará con Fielding Norton, de la Universidad de Utah, y el presidente de CenturyWest Insurance Services, Paul Borup. Ellos discutirán opciones de seguros. El jefe del Distrito de Bomberos de Park City, Pete Emery, también ofrecerá su perspectiva.

Otros expertos, proveedores y agencias gubernamentales contarán con módulos informativos en el evento para que los residentes puedan aprender más y hacer preguntas.

La feria se llevará a cabo de 10 a. m. a 2 p. m. en la escuela secundaria Ecker Hill.

Artículo traducido por María Camperos

