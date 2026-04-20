Heber City volverá a revisar el contrato de eventos del centro de la ciudad ante la posibilidad de una auditoría estatal

El contrato del administrador municipal de Heber, Matt Brower, fue renovado el 14 de abril tras una tensa reunión que culminó con una votación de 4 a 2 .

La alcaldesa Heidi Franco y la concejal Yvonne Barney emitieron los votos en contra de la retención de Brower y hablaron con KPCW sobre sus preocupaciones después de la reunión.

“Todos sabemos que hay una investigación pendiente, y aunque puede que no resulte en nada, también podría resultar en algo”, dijo Barney. “Creo firmemente que era necesario dar algo de tiempo para permitir que el proceso concluyera”.

Se refiere a una denuncia presentada ante la Oficina del Auditor del Estado de Utah sobre el contrato de la ciudad con la Alianza Comunitaria para Main Street (CAMS).

CAMS es una organización sin fines de lucro dedicada a revitalizar el centro de Heber como un punto de encuentro para comprar, cenar y reunirse. En enero, el concejo votó por unanimidad otorgarle un contrato para organizar eventos en la zona centro.

Sin embargo, una denuncia alega que Brower no reveló su función como miembro voluntario de la junta de CAMS y que Heber City no siguió el proceso de licitación adecuado antes de contratar a CAMS.

Cabe señalar que Brower fue mencionado como miembro de la junta en los materiales de la reunión de enero.

La exconcejal de la ciudad, Rachel Kahler, ha dirigido CAMS durante casi dos años .

“Me resulta curioso que la gente esté molesta porque CAMS sea realmente la única organización que fue considerada en esto, porque tenía mucho sentido que la organización del centro ayudara a fomentar eventos y a atraer gente al centro”, dijo ella.

Heber City no está obligada a pasar por un proceso de licitación pública formal si solo una persona u organización puede proporcionar los servicios. Criterio que, según el personal municipal, CAMS cumple .

Como medida de verificación, la ciudad preguntó al Park Silly Sunday Market y a la Historic Park City Alliance cuánto cobrarían; ambos presupuestaron precios “significativamente mayores” a lo que Heber pagará a CAMS.

El Concejo Municipal de Heber City votará si ratifica el contrato de CAMS en su reunión del martes 21 de abril.

De ser aprobado, CAMS recibirá unos $40,000 en cada uno de los próximos tres años para liderar la oferta recreacional del centro.

Kahler adelantó que los residentes de Heber City tienen mucho que esperar este verano.

“He tenido la oportunidad de contactar al espectáculo de autos, al festival de arte; también tendremos el Día del Niño en el parque”, dijo. “Hemos añadido un par de eventos nuevos, como una fiesta de Cinco de Mayo y el día de los perros en el parque”.

La agenda se completa con clases de yoga gratuitas, música en vivo los fines de semana, además del popular mercado de los jueves por la noche Heber Market on Main .

Para leer más sobre el contrato de la ciudad con CAMS, consulte el paquete de la agenda de la reunión .

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos