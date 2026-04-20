El condado de Summit compartirá el plan maestro de 910 Cattle Ranch en una jornada de puertas abiertas este martes

Los residentes del condado de Summit podrán conocer más sobre los planes de recreación en el rancho 910 Cattle Ranch en una jornada informativa el 21 de abril.

La propuesta de recreación sigue a meses de planificación y aportes de partes interesadas públicas y privadas. En ella se detalla el enfoque del condado para permitir el acceso público al rancho.

El condado concretó la compra del espacio abierto por $55 millones de dólares en enero . Los 8,600 acres de tierras de rancho se encuentran al norte del sector residencial Jeremy Ranch.

La mayor parte del financiamiento proviene de una subvención de $40 millones del Servicio Forestal de los EE. UU. y el resto provino del bono para espacios abiertos aprobado por los votantes del condado de Summit en 2021.

Los residentes pueden obtener más detalles en la reunión informativa de este martes, que se llevará a cabo en el auditorio del edificio Sheldon Richins de 5 p. m. a 7 p. m.

Se solicita a los i nteresados confirmar su asistencia (RSVP) .

Artículo traducido por María Camperos