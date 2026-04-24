Woodward hace la transición a sus operaciones de verano con un enfoque anual en los residentes locales

El ciclismo de montaña, los campamentos de verano para jóvenes, los eventos especiales y los programas para todas las edades mantienen a Woodward Park City en plena actividad durante los meses de verano. Según el gerente general Gar Trayner, estos son una pieza fundamental de las operaciones en general.

“El verano es realmente importante. En mi opinión, lo más importante de la temporada, al igual que en otros complejos que realizan operaciones de verano, es mantener una plantilla de personal sólida durante todo el año”, comentó Trayner en el programa “Local News Hour” de KPCW el 23 de abril.

Mantener al personal asegura que las operaciones del complejo sean continuas de año en año, afirmó. Los campamentos de verano para jóvenes, que duran 10 semanas a partir de mediados de junio, son el eje central de la oferta estival de Woodward.

La temporada de verano cobra una nueva importancia después de que Utah registrara un calor récord y una cantidad ínfima de nieve este invierno. Trayner señaló que el clima cambió el comportamiento de los visitantes.

“En mi análisis, estamos viendo que los esquiadores y practicantes de snowboard estuvieron esquiando en periodos más consolidados, sesiones de dos y tres horas en lugar de compromisos de todo el día”, explicó. “Eso fue lo principal que notamos. Hubo mucha rotación en nuestro estacionamiento, gente yendo y viniendo durante todo el día, personas que practicaban después del trabajo y no se tomaban esos días libres que normalmente se tomarían”.

Trayner comentó que las visitas al complejo disminuyeron en general, pero “nuestros residentes locales realmente dieron la cara”, dijo.

Woodward depende del tráfico local. Trayner estima que tres cuartas partes de sus visitantes viven en las áreas de Park City o Salt Lake.

Con ofertas tanto de verano como de invierno, afirma que la industria continuará adaptándose.

“Al igual que todos los complejos de por aquí, [nuestra estrategia es] brindar la mejor experiencia posible y añadir actividades complementarias en torno a las actividades principales al aire libre de esquí y snowboard”, dijo Trayner. “Entonces, ciertamente a corto plazo, podemos seguir siendo líderes en turismo y continuar brindando un producto e increíble oportunidad tanto para los turistas como para los locales”.

Parte del alcance local de Woodward incluye asociaciones con la Youth Sports Alliance, Wasatch Adaptive, el Distrito Escolar de Salt Lake y la fundación Live Like Sam.

Woodward Park City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos