Mejores amigas reciben los premios Educador Excelente de Park City 2026

Los estudiantes y el personal de Park City High School llenaron la cafetería el viernes por la mañana mientras la banda comenzaba a tocar una melodía.

Estaban allí para un anuncio sorpresa: los Premios al Educador de Excelencia 2026 , presentados por la Park City Education Foundation y las familias Doilney y Louis.

El personal de cada escuela vota por los profesores que merecen el honor y un premio de $3,500. El programa también incluye el Premio Sarah y Stephen Doilney de $5,000, donde los estudiantes nominan a los profesores del Distrito Escolar de Park City que han tenido un impacto positivo en ellos.

Este año, la profesora de matemáticas y ciencias de la salud de Park City High, Debra Alcox, recibió el premio de los estudiantes, mientras que la profesora de ciencias y de Educación Técnica y de Carreras, Mary Purzycki, recibió el premio del personal. Resulta que ambas son mejores amigas.

Purzycki y Alcox dijeron que ganar los premios juntas fue el honor máximo.

“Nos estaremos riendo de esto todo el día”, dijo Purzycki.

“La quiero… Ella es una maestra increíble”, afirmó.

Se conocieron hace 20 años cuando Alcox se mudó al aula de enfrente de la de Purzycki. Alcox comentó que Purzycki se convirtió en su mentora.

Su amistad creció en la recaudación de fondos Running with Ed de la Park City Education Foundation en 2009. Después de correr en el mismo equipo, Alcox dijo que empezaron a hacer ejercicio juntas con regularidad.

“Ahora corremos todo el tiempo, cada mañana; como esta mañana, corrimos 4 millas”, comentó. “Nos levantamos a las 4 a.m. porque sabemos que nos quedaremos hasta tarde todo el tiempo por los estudiantes, así que nunca podemos hacerlo después de la escuela”.

Recibieron ramos de flores y placas mientras los líderes escolares anunciaban los honores. En el escenario con sus familias, el dúo de maestras se reía y se secaba las lágrimas mientras una presentación de diapositivas de sus diversas carreras se proyectaba en el fondo.

Kristine Weller / KPCW Mary Purzycki y Debra Alcox en el escenario con sus familias tras recibir los premios Educador Excelente 2026. Están viendo una presentación de diapositivas de sus diversas carreras de 5K y maratones.

PPurzycki dijo que sus carreras, paseos en bicicleta y nados matutinos han consolidado el vínculo forjado inicialmente en la educación.

“Nos ha ayudado a superar 30 años de enseñanza”, rió Purzycki.

“Y a través de todo, a través de asuntos familiares, a través de los altibajos”, añadió Alcox. “Estamos ahí la una para la otra y simplemente seguimos apoyándonos mutuamente”.

Alcox dijo que eso significa apoyarse mental y físicamente a lo largo de sus años de aventuras.

Contó que sobrevivieron a un paseo en bicicleta técnicamente desafiante solo para que Purzycki se cayera y se rompiera la muñeca una vez que estuvieron de vuelta en la acera. En otra ocasión, Alcox se rompió el tobillo cuando ambas se perdieron en Round Valley.

Algunas lesiones permitieron a las educadoras beneficiarse de su arduo trabajo preparando a las futuras generaciones para entrar en el mercado laboral.

“Les diste estas oportunidades para poder salir y ser ciudadanos ejemplares y trabajar en nuestra comunidad”, dijo Purzycki. “A veces es incómodo cuando necesitas un análisis de sangre y dicen: ‘¿¡Señorita Purzycki!?’ y tú respondes: ‘Sí, está bien, estamos bien. No te pongas nervioso’”.

Alcox y Purzycki se jubilarán al final del año escolar, algo que planearon juntas.

Están emocionadas por tener más tiempo para aventuras, para encontrar nuevos senderos y para dormir más allá de las 4 a.m.

La fundación y las familias Doilney y Louis también reconocieron a los siguientes con el Premio al Educador de Excelencia 2026:

Profesor de música Zachary Giddings, Ecker Hill Middle School

Profesora de 4º grado Jennifer Riggs, Jeremy Ranch Elementary

Profesor de 5º grado Sam Thompson, McPolin Elementary

Profesora de 2º grado Avery Kidd, Parleys Park Elementary

Entrenadora de instrucción Lori Drivdahl, Trailside Elementary



Artículo traducido por María Camperos

