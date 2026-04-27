La inscripción del Christian Center of Park City abre para el evento anual de útiles escolares

Las inscripciones para el evento anual Back 2 School Basics del Christian Center of Park City abren esta semana.

El programa ayuda a los estudiantes y familias de Wasatch Back con los gastos escolares, proporcionando tarjetas de regalo, mochilas y útiles escolares antes del inicio del año escolar.

La inscripción presencial de un solo día para el condado de Summit es el 28 de abril, de 10 a.m. a 6 p.m., en la sede del Christian Center en Park City.

Los residentes del condado de Wasatch pueden inscribirse el 30 de abril, de 10 a.m. a 6 p.m., en la despensa de alimentos de Heber.

El programa Back 2 School Basics de CCPC atiende anualmente a unos 1,400 estudiantes en Wasatch Back y en la Reserva de las Tribus Confederadas de Goshute.

Artículo traducido por María Camperos