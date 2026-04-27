El Proyecto Village Bicycle recolectará bicicletas en Park City en apoyo a comunidades de África Occidental

La colecta de Park City del Proyecto Village Bicycle el 2 de mayo es una de las docenas de recolecciones en los EE. UU. y el Reino Unido.

El director ejecutivo, Joshua Poppel, dijo que después de las colectas de bicicletas, la organización sin fines de lucro envía los artículos a Sierra Leona y Ghana para mejorar la vida de los lugareños.

“Particularmente con los niños en edad escolar con los que trabajamos, pueden llegar a caminar hasta 5 o 6 millas de ida a la escuela, lo que supone un viaje de unas dos horas por trayecto”, comentó en el programa “Local News Hour” de KPCW el 23 de abril. “La capacidad de poner una bicicleta en manos de algunos de estos niños reduce significativamente su tiempo de viaje”.

Las bicicletas ayudan a los estudiantes a llegar a la escuela en aproximadamente un tercio del tiempo. Poppel señaló que eso significa que tienen más tiempo para concentrarse en sus estudios y en los quehaceres familiares.

El proyecto también entrega bicicletas a trabajadores de la salud para que puedan atender a más pacientes cada día, y a agricultores rurales para que puedan transportar cargas mayores a los mercados. Poppel dijo que las bicicletas también suelen compartirse entre la comunidad.

“Si los estudiantes la usan por la mañana, sus padres pueden usarla por la tarde para hacer recados”, explicó. “Cada bicicleta que distribuimos tiende a impactar a tres, cuatro o cinco personas”.

Poppel informó que la organización sin fines de lucro envía unos 20 contenedores —cada uno con casi 500 bicicletas— a África Occidental cada año. El contenedor de Utah lleva bicicletas donadas por el Salt Lake City Bike Collective, el Boise Bike Project y tiendas locales de bicicletas.

Los residentes del área de Park City, según Poppel, han aportado aproximadamente una cuarta parte de las bicicletas de Utah enviadas a sierraleoneses y ghaneses durante los últimos seis años.

La organización sin fines de lucro acepta bicicletas en condiciones de uso, así como piezas de repuesto, cascos y equipo de ciclismo. Poppel dijo que las bicicletas de montaña son las mejores.

“Las bicicletas de montaña más antiguas son lo esencial. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de híbrida o de ciudad; todas funcionan bien en el terreno que solemos ver”, comentó. “También tenemos un par de equipos de ciclismo nacientes tanto en Ghana como en Sierra Leona, así que también aceptamos bicicletas de carretera”.

Poppel mencionó que las bicicletas eléctricas son muy valoradas y a menudo se entregan a trabajadores de la salud para generar el impacto más positivo en las comunidades.

La colecta de Park City es el 2 de mayo de 9 a.m. a 1 p.m. en el estacionamiento de Staples y Walmart en Kimball Junction. Poppel dijo que también se alientan las donaciones financieras para compensar el costo del envío.

Artículo traducido por María Camperos

