El Concejo de Park City adoptará el presupuesto tentativo para el año fiscal 2027; se esperan pocos cambios respecto a 2026

El Concejo de Park City adoptará un presupuesto tentativo para el año fiscal 2027 este jueves.

La última proyección de ingresos del fondo general, que refleja el costo de operar los servicios básicos de la ciudad, es de 57.7 millones de dólares. Esto se compara con los aproximadamente 56.3 millones de dólares del año fiscal 2026.

El administrador de la ciudad, Adam Lenhard, señaló que el presupuesto tentativo es el primer intento de presentar una propuesta equilibrada al concejo.

“No se propone ningún aumento al impuesto sobre la propiedad con esto; mantendremos nuestra tasa general del año anterior”, dijo el miércoles en el programa “Local News Hour” de KPCW. “Yo diría que la salud fiscal de la ciudad sigue siendo sólida. Hemos presupuestado de manera conservadora”.

El presupuesto tentativo describe las solicitudes operativas de los departamentos de la ciudad, así como los proyectos de mantenimiento de capital en curso y futuros.

Lenhard mencionó que algunos puntos aún no se pueden finalizar. Por ejemplo, explicó que los informes del impuesto sobre las ventas son una parte importante para organizar las proyecciones presupuestarias y que el informe de marzo aún no está listo.

“Normalmente, nuestro informe del impuesto sobre las ventas de marzo no sería una preocupación tan grande”, comentó. “Pero con el invierno que acabamos de tener, anticipamos que los números del impuesto sobre las ventas de marzo van a bajar, y la cuestión es qué tanto”.

El informe estará listo en las próximas dos o tres semanas.

Estas cifras ayudarán a determinar cómo ajustar los planes de compensación para el personal de la ciudad. Lenhard dijo que el plan salarial de la ciudad de 2019 fue interrumpido por la pandemia de COVID-19 y nunca se implementó por completo.

“El objetivo es asegurar que las personas que mantienen a Park City en funcionamiento —nuestros conductores de quitanieves y de transporte público, nuestros oficiales de policía, nuestros planificadores y demás personal administrativo— puedan permitirse quedarse aquí”, afirmó. “Hemos visto que el costo de reemplazar a un empleado experimentado supera con creces un ajuste modesto basado en el mercado”.

El presupuesto tentativo también propone un ajuste para los salarios del alcalde y del concejo. Según el informe del personal, los paquetes de compensación para los funcionarios electos se han mantenido prácticamente estáticos durante varios años, a pesar del aumento en las responsabilidades laborales y las demandas de tiempo.

Esos cambios en la compensación requieren una audiencia pública, la cual está programada para el 21 de mayo. La ciudad indicó que los aumentos propuestos alinearían los salarios con organizaciones similares, como el Condado de Summit.

La adopción final del presupuesto está programada para el 11 de junio.

Artículo traducido por María Camperos

