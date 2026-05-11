Los funcionarios de salud del Condado de Summit se preparan para la respuesta al hantavirus

Junto con otros 13 estadounidenses , fueron trasladados a la Unidad Nacional de Cuarentena en Omaha, Nebraska, tras haber estado expuestos al hantavirus mientras se encontraban en el crucero Modius.

Cerca de 150 personas de 23 países estuvieron expuestas al hantavirus en el crucero, que partió de Argentina a principios de abril y cruzaba el Atlántico. La Organización Mundial de la Salud ha vinculado ocho casos y tres muertes al brote.

La presencia de residentes de Utah en el barco provocó una respuesta local, según informó el director del Departamento de Salud del Condado de Summit, Phil Bondurant.

“Pasamos la mayor parte del fin de semana al teléfono con el departamento de salud del estado. Los 13 departamentos de salud locales del estado estamos trabajando en estrecha colaboración”, dijo Bondurant el 11 de mayo en el programa “Local News Hour” de KPCW. “Estamos preparados, con el apoyo del departamento de salud estatal y los Centros para el Control y la Preven

En un comunicado emitido el lunes , los funcionarios de salud estatales indicaron que los residentes de Utah permanecerán en la instalación de cuarentena federal hasta que reciban la autorización para volver a casa. Una vez en Utah, se les monitoreará para detectar posibles síntomas.

Los expertos en salud pública no prevén que el brote afecte al público en general, añadió Bondurant. Los funcionarios están familiarizados con esta cepa de la enfermedad, conocida como el hantavirus Andes.

“La conocemos desde hace tiempo y ha sido estudiada”, señaló. “Es inusual que haya ocurrido de la forma en que sucedió en un crucero. Sin embargo, con la información de la que disponemos en este momento, confío en que las medidas tomadas limitarán la transmisión de la enfermedad”.

Los hantavirus son enfermedades transmitidas por roedores que pueden ser mortales para los humanos. Según la OMS, la transmisión de persona a persona es poco común. Con mayor frecuencia, los humanos contraen la enfermedad por exposición a los roedores.

Bondurant mencionó que los roedores que portan la enfermedad podrían vivir en la zona de Wasatch Back.

“Cada vez que se está en un espacio cerrado con roedores o sus excrementos, siempre existe una preocupación a esta altitud”, explicó. “Las especies que tradicionalmente portan el hantavirus sí las tenemos aquí en el estado de Utah, por lo que si se encuentran con roedores, [nuestro consejo] se centra realmente en tener cuidado con la limpieza: usar una mascarilla y utilizar una solución de cloro y agua al 50/50 para humedecer el área antes de barrer o retirar los desechos”.

El Departamento de Salud del Condado de Summit también está monitoreando el brote de sarampión en el estado, que actualmente cuenta con 638 casos confirmados, 14 de ellos en Wasatch Back.

El departamento tiene información disponible sobre estos brotes .

El Departamento de Salud del Condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por María Camperos